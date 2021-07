Pisa hat den schiefen Turm – Colditz das schiefe Haus

Colditz

Die optische Täuschung lockt wahre Touristenströme den Kirchberg hoch. Doch nicht zu früh gefreut. Treppe für Treppe fliegt der „Schwindel“ auf. Na gugge ma, die Kirche thront ja gar nicht auf dem Haus, sondern befindet sich dahinter, auf der anderen Straßenseite. Ganz umsonst ist der Aufstieg aus Richtung Markt dennoch nicht. Schließlich steht man nicht jeden Tag vor einem der offiziell schönsten Bürgerhäuser Mitteldeutschlands.

Das schiefe Haus mit Kirchturm. Quelle: Haig Latchinian

Überm Eingang vollführt der Balken eine dramatische „S“-Kurve. S wie schiefes Haus. Wer Glück hat, trifft die Besitzer des etwas anderen Fachwerkhauses an. Detlef Wahlich schaut aus einem der vielen Fenster. Als er mit seinem Partner nach der Wende das Haus erworben hatte, fragte er, was allein die Nachbildung der nötigen über 40 Türen und Fenster kosten würde. Die Summe haute ihn glatt um, und er witzelte: „Ich wollte eigentlich nicht die ganze Tischlerei kaufen ...“

Komplette Werkstatt erworben

Genau das tat er dann doch. In Leipzig, wo er zu der Zeit wohnte, erwarb er die komplette Werkstatt eines Tischlers, der in Rente ging. „Ich mietete das Objekt an, stellte Meister samt Gesellen ein und schaffte neueste Technik an. Es dauerte einige Jahre, bis all unsere Fenster und Türen fertig waren. Parallel dazu erledigte die Tischlerei auch andere Aufträge, so dass es für uns unterm Strich günstiger wurde.“ Zu guter Letzt übernahm der Meister die Werkstatt.

Detlef Wahlich (60) grüßt zur Straße hinunter. Quelle: Haig Latchinian

Alles hatte vor gut einem Vierteljahrhundert beim Eisessen auf dem Colditzer Markt begonnen. Paul Simon, heute 80, und Detlef Wahlich (60) schleckten ihr Eis und genossen das spektakuläre Panorama von Schloss und Stadtkirche. Sie sahen das schiefe Haus, damals noch eine graue Maus, stiegen die Stufen hinauf und verguckten sich: „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagen die beiden Männer heute.

Liebe auf den ersten Blick

„Zu verkaufen“, stand auf dem Zettel. Dazu eine Telefonnummer. Das Kuriose: Der Verwalter des damaligen Eigentümers, eines Iren namens Hennessy („Wie der Cognac“), residierte in Leipzig gleich um die Ecke, erinnert sich Paul Simon. Dem Iren habe ein Pub vorgeschwebt. Da das Projekt nicht zustande kam, wollte er das Haus wieder abstoßen. Es folgten einige Hausbesichtigungen und schließlich die Kaufabwicklung.

Das Gemälde zeigt den historischen Blick zum Schloss. Links befindet sich das schiefe Haus, das damals noch lange nicht so schmuck aussah. Quelle: Haig Latchinian

Lange vorm Notar-Termin blätterten die beiden Herren in Reiseführern und Chroniken. Dort taucht das Haus ihrer Begierde, ein Einzeldenkmal, mehrfach auf: Erstmals erwähnt wurde es um 1530, doch gelte als sicher, dass es noch älter sei. Was ungewöhlich für ein Haus ist: Der Volksmund verpasste ihm gleich vier Namen: Hexenhaus, Götzentempel, Hasenhaus (wegen einer gleichnamigen Familie mit sieben Kindern) und – am gebräuchlichsten – schiefes Haus.

Haus birgt manche Überraschung

Bohrungen hätten bewiesen, dass das Haus auf Tausenden von Tonscherben steht. Damit sei der Porphyrberg aufgeschüttet worden, lange bevor das schiefe Haus kam. Jede Scherbe, die den Bauherren in die Hände fällt, wird in einer kleinen Schatztruhe aufbewahrt. Heimatfreund Günther Spiegel legte 2015 sein Buch „Colditz – eine faszinierende Zeitreise“ vor. Darin erwähnt er auch das schiefe Haus: „Es besitzt so gut wie keine gerade Mauer.“

Das schiefe Haus von Colditz wird von Künstlern gern gemalt. Quelle: Haig Latchinian

Überhaupt ist das schiefe Haus für manche Überraschung gut. Von außen sieht es aus, als gäbe es zwei Stockwerke. Bei der Führung durch die Gemächer stellt sich heraus: Von Keller bis Spitzdach sind es fünf Etagen. „Manche Besucher fragen an, ob sie nicht einen Blick ins Innere werfen können“, lachen Paul Simon und Detlef Wahlich: „Das geht natürlich nicht. Aber für die Zeitung machen wir eine Ausnahme. Kommen Sie, lassen Sie die Schuhe bitte an.“

Vieles entstand in Eigenleistung

Fast 25 Jahre dauerte die Renovierung. Bis auf die Förderung durch das Land Sachsen in Höhe von 24000 D-Mark finanzierten die Männer den Bau aus der Portokasse. Nach und nach, wie sie das Geld verdienten und ganz ohne Bank, steckten sie fast eine halbe Million Euro in das Haus, verraten der Unternehmensberater und der Logistiker. In ihren früheren Leben waren sie Musiklehrer und Maurer: „Daher konnte ich vieles selbst machen“, sagt Rentner Paul Simon.

Bei dem traditionsreichen Haus handelt es sich um ein Einzeldenkmal. Quelle: Haig Latchinian

Insgesamt hätten beide 100 Jahre gearbeitet, da könne man natürlich einiges zurück legen. Projektiert wurde der Bau vom Ingenieurbüro Roland Schädlich aus Colditz. Fast alle Aufträge seien an örtliche Firmen gegangen. Gebaut wurde Stein auf Stein und mit Lehm. Das Fachwerk wurde größtenteils erneuert. Die Arbeiten am Dach wurden zur Herausforderung. Schließlich ist es wild geschwungen. So kommt der Blick auf die Kirche besser zur Geltung.

Colditz – Stadt der Terrassen

„Das Leben ist schön – von einfach war nie(!) die Rede.“ Der Satz am Eingang ist ein gefragtes Fotomotiv. Das Paar hat ihn nicht umsonst zu seinem Leitspruch erkoren: Er ist eine gute Zusammenfassung der vergangenen 25 Jahre auf dem Kirchberg. Und doch ist es vor allem schön, hier oben: Die Terrasse ist im Stil von Tausendundeiner Nacht gestaltet – mit Mosaiken, Olivenbaum und orientalischer Laterne. Als ob der kleine Muck gleich um die Ecke spurtet ...

Detlef Wahlich (l.) und Paul Simon auf ihrer reich dekorierten Terrasse, die in die Märchen von Tausendundeiner Nacht entführt. Quelle: Haig Latchinian

Colditz hätte das Zeug zur Stadt der Terrassen, sagt Detlef Wahlich. Die Aussicht ist atemberaubend. Auch das Rathaus hat er im Blick. Bürgermeister Robert Zillmann lobt die Wahl-Colditzer: „Das sanierte schiefe Haus gehört zum Markt-Ensemble und bedeutet so eine enorme Aufwertung für unsere Stadt.“ Wehrleiter Steffen Schmidt: „Als wir in der Nähe einen brennenden Busch löschen mussten, zeigten sich die dankbaren Hausherren erkenntlich. Das ist nicht selbstverständlich.“

Wohlfühlen im schiefen Haus

Seit kurzem wohnen Paul Simon und Detlef Wahlich dauerhaft im Haus. Vor 40 Jahren hatten sie sich kennengelernt, zu einer Zeit, als beide bereits Familie hatten. Sie genießen jede Minute zu zweit. Im Altherrenzimmer lesen sie in 3000 Büchern. Auch ihre Musik ist handgemacht. „Hier, sehen Sie, es gibt sogar eine Briefmarke und Gemälde vom schiefen Haus.“ In der Küche wird auch nur mit Wasser gekocht. „Ach, jetzt haben wir Ihnen nicht mal was zu Trinken angeboten ...“

Von Haig Latchinian