Ein Pfleger machte den 30-jährigen Mirko im Haftkrankenhaus auf einen Artikel in der LVZ aufmerksam. Darin kommt Thomas Günzel zu Wort. Der Seelsorger warb um eine zweite Chance für Drogenkranke. Mirko, der sich vor einem Monat eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte und dabei in Wurzen einen Unfall baute, schrieb dem Geistlichen daraufhin einen Brief.