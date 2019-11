Plagwitzer sanieren Buswartehäuschen

Machern/Plagwitz

In Plagwitz lässt es sich wieder angenehmer auf den Bus warten. Die Dorfgemeinschaft nahm es selbst in die Hand, die heruntergekommene Haltestelle zu sanieren. Vor wenigen Tagen wurde das frisch renovierte Buswartehäuschen mit einer kleinen Feier eingeweiht. „Das Gebäude wurde sowohl innen als auch außen neu verputzt und gestrichen, ebenso wurden Fenster und Dachrinne erneuert“, berichtet Uwe Rohland, einer der Bewohner des Macherner Ortsteils.

Bank und Schultafel in Wartehäuschen

Im Innern steht jetzt eine Sitzbank mit Lehne und die Fassade schmückt ein nostalgisch beschriftetes Schild mit dem Ortsnamen Plagwitz. Eine alte Schultafel, ebenfalls im Warteraum angebracht, können Kindern zur freien Gestaltung nutzen. Mehr als zehn Plagwitzer möbelten den einstigen Schandfleck in ihrer Freizeit auf. Das Material stellte die Gemeinde.

Die Bewohner von Plagwitz können auch feiern, wie das Fest zum Gründungsjubiläum zeigte. Quelle: ih

Zur Einweihungsfeier dankte der stellvertretende Macherner Bürgermeister Karsten Frosch allen Beteiligten für ihr Engagement und lobte die Initiative als beispielgebend. Sein Geschenk, eine Magnumflasche Sekt, wurde umgehend geköpft und alle circa 30 Anwesenden stießen auf den Erfolg an. Bei Bratwurst und Bier wurde anschließend diskutiert, was in Plagwitz noch getan werden kann, um das Erscheinungsbild des Dorfes zu verbessern.

Sanierung von Zufahrtsstraße in Aussicht

Die Plagwitzer selbst sind dabei alles andere als untätig. So kümmern sie sich seit Jahren in Eigeninitiative um die Rettung ihres Dorfteichs. Bereits mehrfach trafen sich die Bewohner zu sogenannten Dango-Days. Dangos sind kleine Bälle aus Mikroben und anderen Zutaten, die die Selbstheilungskräfte der Natur aktivieren. Die Bewohner schmeißen dazu einen Betonmischer an, trocknen die Bälle und werfen sie anschließend in hohem Bogen ins Wasser. „Zwar haben die zwei Jahre Trockenheit die Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts im Dorfteich nicht gerade befördert“, schildert Uwe Rohland.

Gleichwohl habe sich die Wasserqualität seit Beginn der Teichsanierung im Jahr 2017 erkennbar verbessert und auch die Fischpopulation spreche für den Erfolg des innovativen Projektes. „Einen weiteren Erfolg, der nicht zuletzt der Hartnäckigkeit der Dorfgemeinschaft gegenüber der Gemeindeverwaltung geschuldet ist, stellt die Erneuerung der Zufahrtsstraße dar. Diese“, so die Erwartung der Plagwitzer, „wird 2020 hoffentlich fortgesetzt.“ Alles könne die Dorfgemeinschaft freilich nicht in Eigenregie bewältigen, kommentiert Uwe Rohland. „Aber das bisher Erreichte zeigt, was bürgerschaftliches Engagement bewirken kann.“

Von Simone Prenzel