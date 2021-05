Planung für Macherner Schule: Kreis hat keine Bedenken

Machern

Die Sanierung der Sanitäranlagen an der Macherner Grundschule gerät offenbar doch nicht in Verzug. Wie berichtet, hatte ein Gemeinderat die Kommunalaufsicht eingeschaltet. Dabei ging es um einen Gemeinderatsbeschluss vom 29. März. Damals hatte der Gemeinderat das Brandiser Ingenieurbüro Karnagel & Otto beauftragt, die Sanierung der Sanitäranlagen in Schule und Hort zu planen. Das Gesamthonorar lag bei rund 55 000 Euro brutto. Die Baukosten sollen sich auf rund 190 000 Euro brutto belaufen.

Kreis: Vergabe für Grundschule ist nicht zu beanstanden

Die Vergabe der Planung sei nicht zu beanstanden, erklärt Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes, zum Ergebnis der Prüfung. „Es handelt es sich um freiberufliche Planungsleistungen, das heißt, es ist weder das Sächsische Vergabegesetz noch die VOL/A anwendbar.“ An die Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) müssen sich öffentliche Auftraggeber in anderen Fällen halten.

Auch der Auftragswert liege im geprüften Fall weit unter dem EU-Schwellenwert, so dass eine Vergabe im nationalen, unterschwelligen Bereich erfolgen könne.

Kreis: Trotz freihändiger Vergabe sollten drei Angebote eingeholt werden

Dennoch macht der Kreis Anmerkungen, die das Haushaltsrecht betreffen. Insbesondere seien die „Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit“ zu beachten, betont Laux. „Paragraf 55 Sächsische Haushaltsordnung sieht einen Ausnahmetatbestand von der öffentlichen Ausschreibung vor, sofern die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen. Dies wird bei freiberuflichen Leistungen regelmäßig angenommen. Daher dürfen diese Leistungen grundsätzlich freihändig an geeignete Bewerber vergeben werden. Aus haushalterischen Gründen ist anzumerken, dass möglichst immer drei Vergleichsangebote eingeholt und solche Aufträge möglichst gestreut werden sollten“, so das Landratsamt. Dies gebiete der Wettbewerb.

Aus dem Beschlusstext zur Auftragsvergabe war nicht hervorgegangen, dass die Kommune weitere Büros angefragt hatte.

