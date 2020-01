Planung für Püchauer Kirchbrücke vergeben

Machern/Püchau

In die Rettung der Püchauer Kirchbrücke kommt Bewegung. Der Macherner Gemeinderat vergab auf seiner Sitzung am Montagabend im Rathaussaal einen ersten Auftrag, um die älteste Steinbogenbrücke Sachsens vor dem weiteren Verfall zu bewahren. „Nach Rücksprache mit dem Landesamt für Denkmalpflege in Dresden erhielten wir zwei Vorschläge für Ingenieurbüros“, erklärte Karsten Frosch ( CDU), erster stellvertretender Bürgermeister. Insgesamt seien drei Büros angefragt und um Angebote gebeten worden. Eines der von der Denkmalpflege empfohlenen Ingenieurbüros habe ein Angebot abgegeben, so Frosch. Der Zuschlag ging für rund 48 000 Euro an das Ingenieurbüro Michael Bartsch aus Freiberg. Enthalten im Leistungsumfang ist neben der Entwurfs- und Genehmigungsplanung zugleich bereits die Bauüberwachung.

Landeschef hatte Unterstützung zugesagt

„Derzeit sind wir dabei, den Förderantrag für die Sanierung zu stellen“, erläuterte der Vize-Bürgermeister weiter. „Das Land ist uns insoweit entgegengekommen, dass wir nötige Unterlagen auch noch nachreichen können.“ Dies dürfte vor allem mit der von höchster Stelle zugesagten Unterstützung für das Vorhaben zu tun haben. Bekanntlich hatte der wahlkämpfende sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) persönlich die Unterstützung des Freistaates für das Püchauer Wahrzeichen zugesagt.

Der ältesten Steinbogenbrücke Sachsens droht der Einsturz. Da Schloss- und Kirchberg ein tiefer Geländeeinschnitt verbindet, ließ die frühere Herrschaft 1564 eine fünfbogige Verbindung errichten. Das Bauwerk überspannt in fast acht Metern Höhe die darunter verlaufende Hohle, die seit Juli 2018 wie die Fußgängerbrücke selbst gesperrt ist. Um die Sicherheit machte sich Gemeinderat Uwe Richter (Freie Wählergemeinschaft) Sorgen. „Das Absperrgitter wird immer wieder beiseite gerückt, so dass auch Kinder die einsturzgefährdete Brücke überqueren.“ Hier müsse seiner Meinung nach für eine bessere Absicherung gesorgt werden. Thoralf Schilde (Wir sind Machern) regte an, auch den Bereich unterhalb des Torbogens gleich mit abzuriegeln.

Sportanlage soll sicherer werden

Für mehr Sicherheit soll eine weitere Baumaßnahme sorgen, für die der Gemeinderat am Montag ebenfalls einstimmig grünes Licht gab. „Für rund 78 000 Euro wollen wir Unzulänglichkeiten an der Sport- und Freizeitfläche in Püchau beseitigen, die von der Unfallkasse Sachsen bereits bemängelt wurden“, erklärte Frosch. Auch die Ballfanganlage, die während eines Sturms beschädigt wurde, soll ertüchtigt werden. Ebenso der Püchauer Spielplatz. Hierbei handele es sich um den Rest der Investitionspauschale, die bis Ende 2020 von der Kommune abzurechnen ist.

Auf Bürgeranfragen zum weiteren Fortgang des Straßenbaus in Plagwitz oder eines fehlenden Fußweges in der Nepperwitzer Straße erklärte Frosch, dass man gerade dabei sei, alle nötigen Baumaßnahmen aufzulisten und nach Dringlichkeit zu ordnen. Mit Ergebnissen sei in etwa drei Monaten zu rechnen.

