Planung läuft: Brandis wird ab 2021 Parkfest etablieren

Keine Glückszahl: Eigentlich sollte vom 26. bis 28. Juni das Brandiser Stadtmusikfest rund um den Markt stattfinden. Doch Corona hat bei der siebten Auflage der Traditionsveranstaltung den Stecker gezogen. Das Fest ist abgesagt, auch weil die meisten Teilnehmer, wie beispielsweise Musik-und Tanzgruppen der Brandiser Musikarche, durch die Beschränkungen der vergangenen Wochen kaum Gelegenheit zum gemeinsamen Proben hatten.

„Da geht noch mehr“

Also den Blick nach vorn gerichtet. Im kommenden Jahr könnte die Veranstaltung möglicherweise in einem ganz anderen Rahmen stattfinden. Im Gespräch ist die Etablierung eines Parkfestes im Hochsommer. Die Idee stellte Alexander Schubert in der Mit-Mach-Stadt vor. Der Veranstaltungskaufmann ist seit 2002 in der Branche tätig und seit 2014 in Beucha mit seiner Eventbetreuung „creating emotion“ zu Hause. „In den vergangenen beiden Jahren habe ich mir Gedanken gemacht, was ich in dieser schönen Stadt anschieben könnte“, sagte er. Ihm sei aufgefallen, so Schubert, dass es bereits „viele qualitativ hochwertige Angebote“ gebe. Die allerdings seien an verschiedene Zielgruppen adressiert und deshalb oft nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung interessant. „Da geht noch mehr“, zeigte sich der Experte überzeugt. „Warum sollte man die Angebote nicht gebündelt auf einer Plattform zur Verfügung stellen?“, so sein Ansatz. Durch einen Mix aus kulturell hochwertigen und niedrigschwelligeren Angeboten könne man verschiedene Zielgruppen gleichzeitig ansprechen, gewinne neue Mitstreiter und so auch mehr Reichweite. „Es wäre eine Win-win-Situation für alle“, meinte Schubert.

Jeden Abend ein Highlight

Wie beim Musikfest setzt auch der Beuchaer auf eine dreitägige, Freitagabend beginnende Veranstaltung. In das Programm sollen sich Bands und Hobbykünstler aus dem regionalen Nachwuchs, auch die Kitas einbringen. „Darüber hinaus muss es natürlich jeden Abend ein Highlight geben“, so Schubert. Eingebettet ist das Geschehen auf der Bühne in ein auf Familien zugeschnittenes Rahmenprogramm, das ansässige Vereine und Institutionen gestalten könnten. Das Potenzial sei groß, sagte Schubert. „Auf der Homepage der Stadt steht eine Liste mit Kultur-und Sportvereinen, von der andere nur träumen können.“ Attraktive Fahrgeschäfte und ein ebenfalls vorrangig von örtlichen Unternehmen abgesichertes Catering sollen das Fest abrunden. Ein passendes Motto hat Schubert auch schon gefunden: „feast & chill – schlemmen und genießen“. Denn Parkfeste finden sich bei Google seitenweise, begründete Schubert die Wortwahl. „Wir müssen uns abheben und eine Marke schaffen.“

Park als Ort der Begegnung

Als fast zentral gelegenen Veranstaltungsort hat er den Stadtpark ins Auge gefasst. Alle nötigen Medien liegen hier an, und es gibt genügend Parkflächen in der Nähe. „5000 Besucher wie bei den letzten beiden Lebensart-Messen bekommen wir relaxed hin“, bestätigte Bürgermeister Arno Jesse ( SPD) und begrüßte das Vorhaben ausdrücklich: „Es entspricht dem Leitbild der Stadt, den Park als Ort der Begegnung aufzuwerten. Deshalb auch haben wir Wege und Dränage in Ordnung gebracht.“ Für die Premiere des später jährlich stattfindenden Festes peilt Schubert 2021 an. „Das Parkfest wäre dann ein weiteres Highlight der 900-Jahr-Feier der Stadt, das die Leute herzieht.“

An den Grundkosten ist nicht zu rütteln

„Natürlich kostet so ein Event Geld“, stellte der Eventkaufmann klar. Bei der Rechnung allerdings schluckte die Mit-Mach-Stadt-Runde schon heftig. Alle Posten von Absperrung und Agentur über Infrastruktur und Programm bis Sanitätsstützpunkt und Veranstaltungstechnik summieren sich auf 63.500 Euro. „Das ist ganz schön viel“, räumte Schubert ein, „aber an den Grundkosten ist nicht zu rütteln.“ Zu denen gehört vor allem ein professionelles Marketing. Über Sponsoring glaubt Schubert 36.500 Euro einwerben so können. „Ohne würde das Ganze nicht funktionieren“, betonte er. Dabei wäre ihm wichtig, „dass Sponsoren aus der Region die Geschichte mit an den Start bringen“. Weitere Einnahmen wären aus Standgebühren für Catering, Schausteller, Promotionstände und die Vermietung von Werbeflächen erwartbar.

Für die Besucher selbst allerdings soll das Parkfest kostenfrei sein – damit möglichst viele kommen und zwar nicht nur einmal. Schubert hat ein klares Ziel: „Am Ende sollen die Leute sagen: Das war geil, da kommen wir nächstes Jahr wieder.“

Von Ines Alekowa