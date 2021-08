Machern

Berufstätige Eltern sitzen der Kommune seit Jahren im Nacken. Es fehlt in Machern an Kita-Plätzen. Jetzt ist Entlastung in Sicht: Bald sollen unter dem Dach der Grundschule nicht nur Erst- bis Viertklässler, sondern auch Kita-Kinder ein und aus gehen.

Während in den restlichen Klassenzimmern noch die Ruhe vor dem Sturm herrscht, geben sich im ersten Obergeschoss Handwerker die Klinke in die Hand. Es ist laut. In regelmäßigen Abständen wird die Bohrmaschine angeworfen, Hammerschläge klingen über den Flur. Unüberhörbar werden in der Macherner Goethestraße die letzten baulichen Voraussetzungen für 36 neue Kita-Plätze geschaffen.

Einrichtung wird in Verantwortung des Hortes geführt

„Der Termin ist sportlich, aber am 3. September wollen wir die Baustelle abschließen“, zeigt sich Thomas Schubach vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Naunhof zuversichtlich. Ein bisher vom Schulhort genutzter Bereich im westlichen Gebäudeteil beherbergt künftig drei Gruppenräume, die Vorschulkindern vorbehalten sind. „Die Einrichtung wird allerdings nicht wie ursprünglich geplant als Außenstelle der Kita Knirpsenhaus, sondern in Verantwortung des Hortes geführt“, hält Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) beim Gang über die Baustelle eine Neuigkeit parat.

Bauliche Vorschriften für Kitas und Schulen unterscheiden sich

Das Ingenieurbüro stand vor der Aufgabe, aus Schulräumen ein Kita-Quartier zu machen. Wer die Vorschriften kennt, ahnt die Herausforderung: „Die Regelungen unterscheiden sich ganz erheblich. Deshalb kann man eigentlich von einem Neubau sprechen“, macht der Kita-Planer deutlich. Denn fast nichts, was im Hort noch Bestand haben durfte, hält einer Kita-Betriebsabnahme durch das Landesjugendamt Stand.

Handläufe im Treppenhaus mussten versetzt werden

„Deshalb mussten zum Beispiel im Treppenhaus Geländer versetzt und Handläufe angepasst werden“, erläutert Bauleiter Christian Pulver. Gänzlich an den Kragen ging es der Außentreppe. „Die war seit langem marode und für eine Nutzung gesperrt“, erläutert Frosch. Nachdem die altersschwache Betontreppe bereits vor Monaten abgerissen wurde, wird der Aufgang vom hinteren Schulhof her derzeit komplett erneuert. „Die Kita erhält damit gleichzeitig einen separaten Eingang.“ Auch im Innern des Gebäudes haben die Kita-Kinder künftig ihr eigenes Reich. Zwei der Gruppenräume sind 38 Quadratmeter, ein dritter 35 Quadratmeter groß. Die beiden größeren Räume sind durch eine mobile Wand trennbar, können bei Bedarf aber auch eine Einheit bilden. In diesem Bereich befinden sich später auch die Matrazenschränke, um die Unterlagen für die Mittagsruhe zu verstauen.

Farbkonzept sieht orangen und lindgrünen Bereich vor

Der dritte Raum firmiert gleichzeitig als Kinderrestaurant. „Hier entsteht eine Ausgabeküche, in der die Kinder auch selbst kleine Speisen mit zubereiten können“, erläutert Bauleiter Christian Pulver. Noch braucht man viel Phantasie, um sich angesichts des lärmenden Baugeschehens einladende Kita-Räume vorzustellen. Doch die Planer lassen keine Zweifel aufkommen: „Nach der Fertigstellung aller Arbeiten werden sich alle Räume, auch Garderobe und Sanitärbereich, kindgerecht präsentieren.“ Ein Farbkonzept der Erzieher sieht einen orangen und einen lindgrünen Bereich vor. Farbtöne, die sich schon jetzt in den Fliesen des Toilettenbereichs wiederfinden. Noch sind letzte Trockenbauarbeiten im Gange, während Elektriker und Fliesenleger ihre Abläufe ebenfalls abstimmen müssen. Der Tischler steht Gewehr bei Fuß. „Diese Woche beginnt auch der Maler, der sich die Räume dann sukzessive vornimmt“, erläutert der Bauleiter die nächsten Schritte. „Auf Grund der bekannten Lieferprobleme kommt die Trennwand eine Woche später als geplant.“ Ohnehin kann die neue Kita noch nicht sofort in Betrieb gehen. Die Gemeinderäte müssen am kommenden Montag erst noch Aufträge für Möblierung und Innenausstattung vergeben. Frosch rechnet damit, dass sich der Einzug deshalb vermutlich noch bis zu den Herbstferien hinzieht.

Schulgarten bleibt ungeschoren

Gelöst werden konnte indes die Frage, wie sich die Nutzung des Schulhofs künftig gestaltet. „Der Schulgarten bleibt, wie er ist“, versichert der Ortschef. Die für die 36 Kita-Kinder erforderliche Freifläche wird im nordwestlichen Bereich des Geländes ausgewiesen. „Hier befindet sich lediglich ein Volleyballfeld, das von den Grundschülern ohnehin fast nie genutzt wird.“ Das Netz wird um einige Meter versetzt. Spielgeräte wie Sandkasten und Schaukel sollen sowohl von Kita- als auch Schulkindern genutzt werden. Verschwinden muss noch der Jägerzaun. „Der“, erläutert Schubach, „ist für Kitas generell unzulässig.“

Von Simone Prenzel