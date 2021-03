Beucha

Für den Wochenendausflug alles dabei? Kamera, Proviant und Wanderstiefel. Wenn David Gerards, Fabian Neumeister und Miriam Schweiger unterwegs sind, packen sie außerdem Müllsäcke und Handschuhe dazu. Sie erkunden nicht nur Leipzig und Umgebung, sondern sammeln nebenbei den Müll ein, den andere vor ihnen achtlos oder sogar bewusst weggeworfen haben.

Vielerlei Unrat kommt zusammen

An diesem Sonntag machen die Leipziger einen Ausflug zur Bergkirche in Beucha. Eine Stunde wandern sie durch den Ort und um den Ende der 1950er Jahre gefluteten Steinbruch. Das Ergebnis: mehrere Müllsäcke haben sie gefüllt: mit Getränkeflaschen, Verpackungen von Snacks, Zigarettenschachteln und vielem anderem. Verwunderlich dabei: eine umweltfreundliche Hundekotbox, die aber dennoch im Hausmüll entsorgt werden muss und nicht in der Natur.

„Manchmal findet sich in der Natur sogar eine volle, zugebundene Mülltüte”, berichten die jungen Leute. „Unverständlich, warum die Menschen so etwas nicht in ihrer Tonne entsorgen.“ Es sei schön zu sehen, wenn die Natur nach ihrem Einsatz wieder sauber sei. Auch wenn der Zustand leider nicht sehr lange anhalte.

Plogging - ein Trend aus Schweden

Das Hobby der drei hat sogar einen richtigen Namen: Plogging. Das ist ein Kofferwort und setzt sich aus dem schwedischen „plocka“ für aufheben, pflücken und „jogging“ zusammen. Es funktioniert natürlich auch langsamer - etwa beim Spazierengehen. Erfunden hat es der Schwede Erik Ahlström. Im Sommer 2017 kam ihm die Idee das Sportliche mit dem Nützlichen zu verbinden. Zusammen mit anderen Läufern kam eine Welle ins Rollen. Weltweit gibt es Menschen, die es ihm gleichtun. Auf Social Media dokumentieren sie unter dem Hashtag #plogging das Sammelergebnis.

„Mir ist aufgefallen, wie viel Müll herumliegt“

Drei Leipziger gehen spazieren - und sammeln dabei den Müll, den andere achtlos weggeworfen haben. Der Trend aus Schweden nennt sich plogging. Quelle: Kathleen Retzar

„Man kann schon sagen, dass das Hobby wegen Corona entstanden ist”, erzählt David Gerards lachend. „Aber ich bin sowieso gerne draußen unterwegs.“ Gerade wenn er nun wegen Corona die meiste Zeit zu Hause im Home-Office verbringe, ziehe es ihn in der Freizeit umso mehr nach draußen. „Irgendwann ist mir aufgefallen, wie viel Müll herumliegt.” Da ist ihm die Idee gekommen, beim nächsten Ausflug mit dem Aufräumen anzufangen. Seit einigen Monaten geht er nun regelmäßig „ploggen“.

Das Müllproblem hat er auch bei seiner Leidenschaft, dem Angeln; bemerkt. An einigen Angelplätzen sieht er immer wieder die Hinterlassenschaften von den Vorgängern. „Das kann ich nicht nachvollziehen. Für die Angelscheinprüfung muss man viel über Fisch- und Gewässerkunde lernen. Ich kann nicht verstehen, wie man dann die Plastikköder oder Angelsehnen liegen lassen kann:”

Nur Pfandflaschen als Entlohnung

Der gesammelte Müll: Altglas, viel Verpackung, aber auch Pfandflaschen und sogar eine umweltfreundliche Hundekotpackung, die im Hausmüll entsorgt werden müsste. Quelle: Kathleen Retzar

Eine Entschädigung gibt es für ihr Engagement in der Freizeit nicht. Dennoch scherzt Fabian, der Biologie studiert hat und gerne wandert: „Wir werden ja manchmal schon für unsere Arbeit entlohnt: 58 Cent Pfand haben wir heute gesammelt.“ Unter den Fundstücken befinden sich ein paar Pfandflaschen, neben Glas auch Einwegplastik. Der Barcode ist noch gut erkennbar, die Plastikflaschen lagen scheinbar noch nicht lange in der Natur.

Den gesammelten Unrat müssen die drei aber auch irgendwie loswerden. „Wir stellen das nicht alles einfach irgendwo ab. Wir fragen vor Ort zum Beispiel beim Supermarkt, Pfarramt oder bei Unternehmen nach, ob wir ein, zwei Säcke bei ihnen entsorgen können”, erklärt Fabian. Das funktioniere meistens ganz gut. Einen Teil nehmen sie mit und werfen ihn zu Hause in die Hausmülltonne.

Umweltamt des Landkreises lobt das Engagement

Das Umweltamt des Landkreises Leipzig begrüßt das persönliche Engagement von Bürgerinnen und Bürgern. Es empfiehlt, organisierte Aktionen zur Sammlung von illegal entsorgtem Müll mit der jeweiligen Kommune abzustimmen. „Hier stellt das Landratsamt für den eingesammelten wilden Müll dann auch die Container bereit. So beispielsweise zur Aktion am vergangenen Wochenende am Hainer See“, heißt es aus der Pressestelle des Landkreises.

Wenn man sich die Statistiken anschaut, können Ehrenamtliche das Müllproblem aber nicht lösen. Im Jahr 2020 betrug der Restabfall von frei zugänglichen Flächen im Landkreis 526 Tonnen. Das ist fast so viel wie ein startender, voll-besetzter A380, das größte Passagierflugzeug der Welt, während des Starts wiegt. Die Gesamtkosten der Entsorgung im Landkreis belaufen sich im Jahr 2020 auf rund 214.516 Euro. 2019 lag der Wert noch bei 200.000 Euro. Zusätzlich wurden sogar Kühlschränke, Altbatterien und Autoreifen und ganze Autos in der Natur „entsorgt“, die besonders umweltschädlich sind.

„Viele schauen peinlich berührt weg“

Die Reaktionen die die Leipziger beim ploggen bekommen, sind unterschiedlich. „Die meisten Leute schauen eher verwirrt oder peinlich berührt weg. Vielleicht reflektieren die auch in dem Moment und schämen sich, wenn sie selbst nicht so aktiv sind”, vermuten die drei. Manchmal bekommen sie aber auch Zuspruch von Spaziergängerinnen und Spaziergängern. Ein richtiges Gespräch entwickle sich mit den Passanten zwar nicht so oft. Sie hoffen aber, dass einige durch ihr Engagement zum Nachdenken angeregt werden. Und vielleicht sogar selbst demnächst anfangen zu ploggen.

Im letzten Jahr 63 Anzeigen wegen illegaler Müllablagerung Im Jahr 2020 sind im ARKO (Amt für Rechts-, Kommunal-, und Ordnungsangelegenheiten) des Landkreises Leipzig 63 Anzeigen zu illegalen Müllablagerungen eingegangen. Bei 19 Vorgängen konnte aufgrund des unbekannten Verursachers kein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. Die übrigen 44 Verfahren befindet sich teilweise noch in der Prüfung durch das Umweltamt, im Anhörungsverfahren oder wurden bereits mit dem Erlass eines Bußgeldbescheides abgeschlossen.

Von Kathleen Retzar