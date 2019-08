Brandis

Eine Hinweisgeberin teilte der Polizei Sonntagnacht mit, dass in einem eigentlich leerstehenden Gebäude in Brandis Licht brennt. Die Beamten schauten sofort nach und stellten fest, dass der 29-jährige Tatverdächtige in einem leerstehenden ehemaligen Betriebsgebäude eine Indoor-Plantage zur Aufzucht und zum Anbau von Cannabispflanzen betreibt. Er konnte noch an Ort und Stelle vorläufig festgenommen werden.

Wohnungen der beiden Männer von Polizei durchsucht

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde noch ein weiterer Tatverdächtiger (25) bekannt gemacht. Die Beamten beschlagnahmten die Betäubungsmittel und dazugehörigen Utensilien. Die Wohnungen beider Männer wurden durchsucht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden beide entlassen. Sie haben sich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.

