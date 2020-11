Polizei greift Siebenjährigen aus Machern in Leipzig auf

Machern

Der Ausflug eines Siebenjährigen, der in Machern in die S-Bahn stieg, um an die Ostsee zu fahren, wurde am Dienstag in Leipzig gestoppt. Wie die Bundespolizei mitteilte, konnten Beamte nach einem Hinweis den Ausreißer am Leipziger Haltepunkt MDR aufgreifen. Er habe sogar ein gültiges Ticket vorweisen können, was er vermutlich selbst erworben hatte.

Wie es weiter hieß, habe der Junge offensichtlich eine größere Reise geplant. Zu den Motiven für den Alleingang wurde am Mittwoch nichts bekannt. In der Bahn sei er einer aufmerksamen Dame aufgefallen, die die Polizei informierte.

Die Bundespolizisten nahmen den Jungen mit zur Wache, wo er gegen 17:30 Uhr von seinem überglücklichen Vater abgeholt wurde. Wie sie mit einem Augenzwinkern bemerkten, sei die nächste Reise zur Ostsee bestimmt schon geplant – dann mit der Familie gemeinsam.

Von LVZ