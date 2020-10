Polizei stellt Einbrecher auf nächtlicher Tour in Wurzen

Wurzen

Die Polizei Grimma konnten einen Einbrecher in Wurzen auf frischer Tat stellen. Den Angaben zufolge hatte ein Zeuge die Polizei in der Nacht zum Montag darüber informiert, dass sich auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses ein unbekannter Mann aufhalten soll. Dieser soll versucht haben, in mindestens einen Mietbereich einzudringen.

Die Beamten konnten den 30-Jährigen kurz darauf stellen und identifizieren. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Im Laufe des Tages wird er dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen ihn wird nun wegen eines versuchten Einbruchsdiebstahls ermittelt.

Von LVZ