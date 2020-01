Machern

Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag in Machern eine unter Drogen stehende Fahrerin in einem gestohlenen Auto aus dem Verkehr gefädelt. Den Angaben zufolge kontrollierten die Beamten kurz vor Mitternacht auf der Leipziger Straße eine 29-Jährige. Sie stellten fest, dass der Suzuki Swift nicht zugelassen war und die daran angebrachten amtlichen Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Zudem konnte die Frau keinen Führerschein vorweisen.

Gleich vier Vergehen bei einer Fahrt durch Machern

Die Beamten hegten außerdem den Verdacht, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht und lagen damit richtig. Der Drugwipetest reagierte positiv auf Amphetamine. Daraufhin wurde die Blutentnahme angeordnet und in einem Krankenhaus durchgeführt. Die Kennzeichentafeln wurden sichergestellt. Die 29-Jährige hat sich wegen Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter berauschenden Mitteln zu verantworten.

