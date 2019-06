Brandis

Während ihrer Streifentätigkeit bemerkten die Beamten am Donnerstagnachmittag in Brandis einen Fahrradfahrer, der sehr unsicher unterwegs war. Sie hielten ihn an und stellten fest, dass er unter Alkoholeinwirkung stand.

3,0 Promille hatte Radfahrer in Brandis

Als er dann den Atemalkoholtest durchführte, staunten die Beamten nicht schlecht. Das Gerät zeigte einen Wert von 3,0 Promille an. Die Fahrt des 46-Jährigen war beendet. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Von LVZ/gap