Polizei stoppt spontane Demonstration in Wurzen

Eine spontane Demonstration in Wurzen endete am Freitagnachmittag mit Anzeigen gegen den Versammlungsleiter und die Teilnehmer. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei sie am Freitag informiert worden, dass sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dresdner Straße in Wurzen etwa 10 bis 15 Personen treffen würden. Bei einer polizeilichen Überprüfung konnten an der genannten Örtlichkeit keine Personen angetroffen werden.

Aufzug auf dem Wurzener Markt mit fast 40 Menschen

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellten die Polizeibeamten 39 Personen im Innenstadtgebiet fest. Auf dem Markt meldete ein junger Mann (22) gegenüber den Polizeibeamten eine Spontanversammlung in Form eines Aufzuges an und zeitgleich lief der Personenkreis los.

Anzeigen gegen die Teilnehmer der Demo

Die Polizei gruppierte ihre Kräfte daraufhin um und stoppte den unzulässigen Aufzug kurze Zeit später in der Goethestraße/Schillerstraße. Der Leiter beendete daraufhin die Versammlung. Von 31 Personen wurden im Anschluss die Identitäten festgestellt. Gegen den Versammlungsleiter wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Zulassens einer unzulässigen Versammlung erstattet. Gegen die Versammlungsteilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen unzulässiger Gruppenbildung in der Öffentlichkeit gemäß § 9 Abs.1 und § 2 Abs. 1 Satz 1 SächsCoronaSchVO erstattet.

Von Birgit Schöppenthau