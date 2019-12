Machern/Wurzen

Vom 1. bis 5. Dezember haben Unbekannte drei Geldautomaten in Wurzen und Machern beschädigt. Dabei wurden diese aufgebrochen und zum Teil stark demoliert. An Bargeld gelangten die Täter jedoch nicht.

Inzwischen wurde ein 33-Jähriger aus Wurzen wurde als Täter ermittelt. Die Staatsanwaltschaft in Grimma beantragte daraufhin gegen ihn Haftbefehls wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls in acht Fällen. Der 33-Jährige sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an und erstrecken sich auch auf weitere Taten in der Region.

Polizeidirektion Leipzig sucht Zeugen nach Einbruch in Wurzen

In diesem Zusammenhang bittet die Polizeidirektion Leipzig um Hinweise zu einem Einbruch am 8. November gegen 7 Uhr morgens in der Barbaragasse in Wurzen. Ein Unbekannter drang an diesem Tag in ein Einfamilienhaus ein, wurde allerdings vom Hauseigentümer überrascht.

Als der Bewohner ihn ansprach, flüchtete der Täter. Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf. Auf der Flucht zog der Täter einen schusswaffenähnlichen Gegenstand und schoss damit in Richtung des Hauseigentümers. Daraufhin rannte der Einbrecher in Richtung Stadtzentrum und entkam unerkannt. Verletzt wurde niemand. Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 185 Zentimeter große, normale Statur

- 30 bis 35 Jahre alt

- Erscheinungsbild mitteleuropäisch

- helle braune Haare

- normaler Haarschnitt

- Kleidung: brauner Parka

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo in Leipzig zu melden, Telefon 0341 96 646 666.

Von LVZ/gap