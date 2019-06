Machern

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Lindenallee in Machern. Ein Mercedes-Fahrer hatte beim Vorbeifahren einen grauen Mercedes touchiert und dabei Kratzer an der hinteren linken Ecke der Stoßstange und am linken hinteren Kotflügel verursacht.

Verursacher verließ in Machern den Unfallort

Die 56-jährige Fahrerin hatte dies bemerkt und den Verursacher darauf aufmerksam gemacht. Doch dieser verließ einfach den Unfallort. Die Geschädigte verständigte sofort die Polizei. Die Beamten konnten den Fahrzeugführer ermitteln.

Dennoch suchen die Beamten aufgrund des genauen Unfallherganges dringend Zeugen, insbesondere Personen, die die geschädigte Autofahrerin nach dem Weg zum Schlosshotel gefragt hatten. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in Grimma unter der Telefonnummer 03437 708925100 zu melden.

Von LVZ/gap