Machern/Püchau

Am Samstag hatte die 33-jährige Fahrerin eines Ford Focus ihr Auto gegen 17 Uhr vor dem Grundstück in der Püchauer Auenstraße abgestellt. Als die Frau ihren Pkw gegen 18.45 Uhr wieder nutzen wollte, stellte sie eine massive Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest.

Aus diesem Grund erstattete die Geschädigte Anzeige bei der Polizei. Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs hatte den Ford an der linken Tür, vom Türgriff bis zum vorderen linken Kotflügel, eingedellt und große Kratzer hinterlassen.

Polizei sucht Zeugen in Püchau

Wer hat zur Zeit des Unfalls Beobachtungen gemacht und ein Auto am Unfallort fahren oder wenden gesehen? Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und/oder zum Fahrer nimmt das Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 unter der Telefonnummer 03437708925100 entgegen.

Von LVZ/gap