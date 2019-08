Wurzen

Zwei Grimmaer Polizisten Grimma bemerkten am Mittwochabend auf Höhe der Doktor-Rudolf-Friedrich-Straße in Wurzen einen Audi, der aus in Richtung Kreisverkehr Goethestraße abbog. Sie entschlossen sich, den Fahrer zu kontrollieren. Sie wendeten den Streifenwagen und versuchten, den Audi zu verfolgen. Doch der Fahrer hatte anscheinend keine Lust auf eine Kontrolle und entfernte sich relativ zügig.

Die parallel durchgeführte Halterermittlung ergab, dass das Fahrzeug auf einen 42-jährigen Mann aus der Nähe von Wurzen zugelassen ist und dieser gegenwärtig nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein dürfte. Die Verfolgung des Autos zog sich über die Mozartstraße, Friedrich-Ebert-Straße und Theodor-Körner-Straße hin.

Audifahrer entwischt Polizisten ein zweites Mal

Auf Höhe Freiligrathstraße/Kutusowstraße verloren die Beamten das Auto aus dem Sichtfeld. Daraufhin begaben sie sich zunächst zur Wohnanschrift. Weder Fahrer noch Audi konnten im Umfeld festgestellt werden. Kurz darauf kam ihnen der Audi wieder entgegen. Daraufhin stellten die Beamten den Funkwagen quer auf die Straße. Der Fahrer fuhr kurz vor den Polizisten mit höherer Geschwindigkeit auf den Gehweg und entzog sich somit wiederholt der Kontrolle.

Die Beamten erkannten jedoch zweifelsfrei den Fahrer des Audi wieder, da dieser auf Grund diverser anderer Verkehrsdelikte polizeibekannt ist. Sie nahmen erneut die Verfolgung auf, verloren ihn aber auf Höhe der Muldenbrücke aus den Augen. Die Beamten brachen die Verfolgung aus Verhältnismäßigkeitsgründen daraufhin ab. Eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 42-Jährigen wurde erstattet.

Von LVZ/gap