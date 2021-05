Pollen-Forschung gegen Allergien im Colditzer Forst

Bad Lausick

Wer heute Virus sagt, meint Corona. Nicht so Professorin Dr. Susanne Jochner-Oette von der Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Wenn sie sich länderübergreifend mit Pollen von Birken befasst, geht es ihr um deren Allergenität, die Auswirkung von eigentlich harmlosen Pollen auf Allergiker. Und um Virus-Infektionen von Birken. Einer der Phänologischen Gärten, die europaweit den Rohstoff für dieses Forschungsprojekt liefern, befindet sich im Landkreis Leipzig am Rand des Colditzer Forstes. Sachsenforst-Revierförster Falkhard Dau erntete erneut Birken-Kätzchen, um sie gut verpackt nach Bayern zu schicken. Sind die Proben analysiert und ausgewertet, endet das auf drei Jahre konzipierte Vorhaben.

Einflüsse auf Pollen-Produktion werden untersucht

„Wir wollen ergründen, welche Umweltfaktoren die Pollen-Produktion und Pollen-Allergenität beeinflussen“, sagt Jochner-Oette, die Physische Geographie, Landschaftsökologie und nachhaltige Ökosystementwicklung lehrt und gemeinsam mit der Humboldt-Universität Berlin und der Technischen Universität München daran forscht. Der Rohstoff stammt forstliche Beobachtungsflächen in Deutschland, Bosnien-Herzegowina, Finnland, Litauen, Mazedonien, Norwegen, Schweiz, Slowenien und Tschechien. Durch die Untersuchung will man Methoden erkunden, Beeinträchtigungen der Gesundheit entgegenzuwirken. Das Projekt richtet den Fokus auf Einflüsse, die Lufttemperatur, Luftfeuchte, Pflanzenviren und Schadstoffe auf die Pollen-Produktion und deren Reizwirkung haben.

Birken-Kätzchen und Pollenstaub. Quelle: privat

Testpersonen helfen bei der Diagnose

„Derzeit analysieren wir den Einfluss abiotischer und biotischer Faktoren. Die Pollen werden mit molekularen Methoden untersucht, um das Cherry Leaf Roll Virus zu detektieren“, so Dr. Jochner-Oette. Zudem würden die Proben vorbereitet, um die medizinische Relevanz mit Hilfe von Skin-Prick-Tests abzuschätzen. Dabei handelt es sich um eine diagnostische Methode, bei der eine mikroskopisch kleine Menge eines Allergens in die Haut einer Testperson eingebracht wird. Damit leiste man „einen wertvollen Beitrag zu dieser äußert relevanten Grundlagenforschung“. Unterstützt wird sie durch die Deutsche Forschungsgesellschaft.

Pollen-Last ist sehr unterschiedlich

35 Pänologische Gärten beteiligten sich im vergangenen Jahr am Pollen-Sammeln für die Forschung. Die Rückläufe seien Corona-bedingt etwas geringer als im Vorjahr, „aber die Analyse und Interpretation der Daten ist trotzdem möglich“. Die Pollen-Produktion pro Birken-Kätzchen schwanke nicht nur von Region zu Region, sondern auch von Jahr zu Jahr. „Für den Standort Waldmühlen haben wir 2019 rund 2,9 Millionen Pollen pro Kätzchen gezählt, im Jahr 2020 waren es nur 1,8 Millionen Pollen“, so die Forscherin. Da die hochgerechnete Zahl der Kätzchen des betreffenden Baums im vergangenen Jahr höher war, lag die Pollenzahl höher – mit 140 Milliarden Pollen um das Doppelte. 2021 indes bildete derselbe Baum weniger Kätzchen aus. Im internationalen Vergleich, gemittelt über alle Standorte, enthält ein Kätzchen zwischen 1,5 (2019) und 1,6 Millionen Pollenkörner (2020). Heißt: Am Standort Waldmühlen ist die Menge deutlich höher. Die Pollenmengen pro Baum liegen im Mittel bei 40 (2019) und 70 Milliarden Pollenkörnern (2020). Auch hier ist die Waldmühlen-Birke vorne dabei.

Schwankungen in der Pollen- und Samenproduktion stehen in Zusammenhang mit dem Mastverhalten von Waldbäumen, der von Jahr zu Jahr unterschiedlich starken Ausbildung von Früchten. „Die hohe Pollenproduktion, die regional meist gleichzeitig auftritt, hat den Zweck, größere Erfolge bei der Fortpflanzung zu erzielen. Es gilt, diese Effekte und weitere Störfaktoren herauszufiltern, um den Einfluss der Temperatur abzuschätzen“, so Jochner-Oette. „Das ermöglicht uns, Aussagen über den Einfluss des Klimawandels zu treffen.“

Phänologie ist wichtig für den Waldbau der Zukunft

Auf einer 4354 Kilometer langen Rundreise besuchten Miriam Sieverts und Verena Wörl, die studentischen Hilfskräfte der Eichstätter Universität, im Sommer 2020 zwei Dutzend Phänologischer Gärten in Deutschland, unter anderem den an der Waldmühle im Colditzer Forst. „Phänologie ist ein wichtiges Instrument, um wissenschaftlichen Fragen zum spürbaren Klimawandel nachzugehen. Über Jahre werden standardisierte Beobachtungen – etwa das Aufbrechen der Blütenknospen bis hin zur Vollblüte – aufgezeichnet“, sagt Falkhard Dau. Vergleiche man die Daten hinsichtlich der variablen Umweltfaktoren wie Lufttemperatur und Niederschlag, würden Auswirkungen der Veränderungen auf das sensible Ökosystem Wald und die Baumarten verständlich. Das helfe bei der Bekämpfung von Forstschädlingen und beim Waldumbau hin zu stabilen, dem Klima besser angepassten Arten. Der Allergen-Forschung zu helfen, sei ein guter Nebeneffekt.

Von Ekkehard Schulreich