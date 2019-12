Polycasa Nischwitz unterstützt Awo-Werkstatt in Wurzen mit 5000 Euro

Wurzen/Thallwitz

Wofür das Geld verwendet werden soll, weiß René Schneider zwar noch nicht. Doch will der Leiter der Wurzener Werkstätten der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) seinem Gast Jörg Euteneuer ein Zeichen geben, sobald es feststeht. Der Standortchef der Polycasa Nischwitz GmbH übergab einen Scheck über 5000 Euro an die Einrichtung.

Geldspende an Stelle von Geschenken

„Wir wollen künftig keine Weihnachtsgeschenke mehr machen, sondern sinnvolle Projekte in der Region unterstützen“, begründete Euteneuer seinen Besuch. Der 32-Jährige stammt aus Kassel, wohnt jetzt in Leipzig und steht seit Januar dieses Jahres dem mittelständischen Betrieb in der Nischwitzer Manfred-von-Ardenne-Straße vor.

Das Unternehmen verzichtet auf Weihnachtsgeschenke und will mit dem Geld lieber sinnvolle Projekte in der Region fördern. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Die Polycasa GmbH produziert mit derzeit 73 Beschäftigten Kompakt- und Hohlkammerprofiltafeln aus Kunststoff, unter anderem für Fassadenbekleidungen, individuelle Werbeschilder oder für die Ausstattung von Läden. Seit April 2015 gehört die Polycasa-Gruppe zur weltweit agierenden Unternehmensgruppe 3A Composites, deren Muttergesellschaft die Scheiter Technologies AG ( Schweiz) ist.

Polycasa arbeitet eng mit der Awo-Werkstatt zusammen

Bereits seit längerem, so Euteneuer, arbeite Polycasa eng mit der Awo-Werkstatt in Wurzen zusammen. „Insofern lag es nah, den Betrag hierhin zu spenden.“ Schneider freut’s vor allem für seine Schützlinge. Die Awo bietet im Gewerbegebiet Wurzen Nord geistig, körperlich, psychisch und mehrfach Behinderten die Möglichkeit, in verschiedenen Berufsbereichen Fähigkeiten zu erlernen, um ihnen somit einen Einstieg in den freien Arbeitsmarkt zu erleichtern.

180 Behinderte werden von 23 Gruppenleitern betreut

Schneider zufolge, der im Januar 2015 seinen Vorgänger Heiko Hering ablöste, werden momentan in der Schiemannstraße 180 Behinderte im Alter von 18 bis 65 Jahren durch 23 Gruppenleiter betreut. „Zwölf von ihnen arbeiten bereits außerhalb, drei bei Polycasa.“ Viele der Mitarbeiter besitzen keinen Berufsabschluss, kommen zumeist von der Förderschule. Sie sind entweder im Wohnheim untergebracht, leben in den eigenen vier Wänden beziehungsweise bei den Eltern.

Zu den Kunden der Werkstatt zählen auch einheimische Firmen

Zum Kundenkreis der Awo-Werkstatt zählen übrigens auch einheimische Firmen, wie die Leuchten-Manufactur Wurzen oder die Metall- und Anlagenbau Kühren GmbH. „Vor allem“, berichtet der 54-Jährige, „stellen wir Kleinteile her, fertigen aber ebenso komplette Artikel und Baugruppen an.“ Die Leistungspalette der Einrichtung reicht von Verpackung, wie Folienschweißen und Kleben, über die Elektromontage und -demontage bis hin zur Metallbearbeitung.

Neben Wurzen betreibt die Awo Sachsen-West vier weitere Werkstätten – in Leipzig, Markkleeberg, Eilenburg sowie Grimma.

Die eine oder andere Idee, was mit der Spende passieren soll, hat Schneider schon und verspricht der Polycasa Nischwitz: „Wir werden das Geld mit Bedacht ausgeben.“

Von Kai-Uwe Brandt