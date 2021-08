„Poppitz ist klein, aber fein“ – und die auch als Dreschfest bekannte Schau wächst im zweiten Jahr trotz Corona sogar noch. Am Sonnabend lockten 150 Traktoren, Schlepper und Oldtimer aus den umliegenden Landkreisen in das kleine Örtchen bei Mügeln. So viele Ausstellende gab es hier noch nie.