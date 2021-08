Posthausener Abzweig entschärft – kommt auch Tempolimit für Gerichshain-Süd?

Machern/Posthausen

Zu schnelle Autofahrer werden auf der Staatsstraße zwischen Gerichshain und Brandis neuerdings ausgebremst. Nachdem es am Abzweig nach Posthausen im Juni zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen war, sah sich die Gemeinde Machern zum Handeln veranlasst. Von der neuen B 6 kommend führt die S 43 bei Gerichshain über die Gleise. Die Brücke über die Eisenbahnstrecke Leipzig-Dresden war 1998 übergeben worden. Das Bauwerk überspannt an dieser Stelle auf einer Länge von 33 Metern die älteste Fernbahnlinie Deutschlands. Das Problem: Wer von Gerichshain aus anfährt, hatte ab Brückenbeginn keinerlei Tempolimit zu beachten. Es galten die außerorts zulässigen 100 Stundenkilometer. Wer diese Höchstgeschwindigkeit annähernd ausnutzte, bekam wenige Meter weiter mitunter ein Problem. Denn unmittelbar östlich der Bahnstrecke befindet sich der Abzweig in den Macherner Ortsteil Posthausen. Man musste also mitunter ziemlich spontan auf die Bremse treten, um nach Posthausen abbiegende Fahrzeuge nicht zu touchieren. Im Juni gab es an dieser Stelle einen schweren Verkehrsunfall. Ein Transporter kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Es kam zu einem Auffahrunfall, bei dem auch ein vierjähriges Mädchen verletzt wurde.

Begehung mit der Polizeidirektion

„Unmittelbar nach diesem Unfall gab es eine Begehung vor Ort“, berichtet Cathrin Naumann, zuständige Mitarbeitern des Macherner Ordnungsamtes. Anwesend war auch ein Vertreter der Polizeidirektion Leipzig. „Vor Ort wurde eingeschätzt, dass zur Erhöhung der Verkehrssicherheit eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h angeordnet werden sollte.“ Auch das Straßenverkehrsamt des Landkreises zog umgehend mit, so dass wenige Wochen später die verkehrsrechtliche Anordnung erlassen werden konnte. „Inzwischen stehen die Schilder und machen die Abläufe an dieser Stelle etwas berechenbarer“, erklärt Macherns Bürgermeister Karsten Frosch (CDU).

Allerdings gelte es auch im weiteren Verlauf der S 43, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Aus Sicht des Ortschefs ist es dringend angeraten, über eine Geschwindigkeitsreduzierung in Höhe der Abfahrt Gerichshain-Süd nachzudenken. „Gerade wenn die Felder noch nicht abgeerntet sind, ist es beinahe lebensgefährlich, von Gerichshain aus auf die Staatsstraße aufzufahren.“ Zudem würden vor allem Ortsunkundige die Kurve immer wieder unterschätzen. „Die verläuft fast in einem Winkel von 90 Grad, dort sind 100 Stundenkilometer nicht angemessen.“ Frosch verweist zudem darauf, dass zum Beispiel am kurze Zeit später folgenden Abzweig nach Brandis sehr wohl Tempo 70 gilt. Und diese Stelle der Umfahrung sei viel besser einsehbar als die Kurve bei Gerichshain.

Die S 43 zwischen Gerichshain und Brandis birgt einige Tücken. Nachdem am Abzweig nach Posthausen die Geschwindigkeit auf 70 Stundenkilometer begrenzt wurde, soll auch an der Einmündung Gerichshain-Süd eine Temporeduzierung geprüft werden. Entschieden ist allerdings noch nichts. Quelle: Simone Prenzel

Abwägung zu Gerichshain-Süd muss noch erfolgen

„Zu dem Thema haben mich auch schon mehrere Bürgeranfragen erreicht, die sich weitere Maßnahmen gegen zu schnelles Fahren in diesem Bereich wünschen“, erklärt der Rathauschef. Cathrin Naumann wiederum sieht auch die Autofahrer selbst in der Verantwortung, vom Gas zu gehen. Jeder Verkehrsteilnehmer habe seine Fahrweise an die jeweiligen Verhältnisse anzupassen und gegebenenfalls langsamer zu fahren, als es die zugelassene Höchstgeschwindigkeit erlaubt. Im Fall der Abfahrt Gerichshain-Süd werde deshalb noch einmal genau abgewogen werden müssen, ob die Gemeinde auch hier einen Antrag auf Tempo 70 stellt.

