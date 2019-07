Wurzen

Etwa 400 Schüler des ersten Lehrjahres im Berufsschulzentrum (BSZ) Wurzen beteiligten sich am 13. Präventionstag. An insgesamt 17 Stationen stellten sich unter anderem Rettungssanitäter, Polizei und Gesundheitsamt, aber auch Feuerwehren und die AIDS Hilfe Deutschland vor. Unter dem Motto „Dein Leben, deine Verantwortung“ wurden Dinge thematisiert, die, so Lehrerin Dorothee Gläß, „nicht im Unterricht behandelt werden, aber für den Alltag der Jugendlichen total wichtig sind.“

Verantwortung übernehmen

„Denn neben der Bildung gibt es noch ganz viel, was zum Leben dazugehört.“ Somit soll den Jugendlichen vermittelt werden, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen. Und das könne helfen, den Alltag in Schule und Betrieb sowie bei Sport- und Freizeitaktivitäten zu bewerkstelligen. Insbesondere die Drogenthematik und Überschuldung spielten beim Präventionstag eine wichtige Rolle.

Im Fahrsimulator kann das normale Autofahren aber auch das Fahren unter Drogen und Alkohol getestet werden. Quelle: Frank Schmidt

Drogen und der Weg zurück ins Leben, Gewaltprävention, Leben retten durch Reanimation, Cybermobbing, Selbstverteidigung und Sozialkompetenzen in der Ausbildung sind nur einige Beispiele, die den Schwerpunkt des Präventionstages reflektieren. Aber auch Sport wie Wandern, Tischtennis und Kraftsport kamen bei den Teenagern an.

Autofahren unter Drogeneinfluss

Ein besonders begehrter Stand waren Entscheidungshilfen im Autoverkehr. Hier wurde in einem Fahrsimulator das ganz normale Autolenken ausprobiert, aber auch das Fahren unter Einfluss von Drogen und Alkohol erlebbar gemacht. Den Höhepunkt bildete ein Realcrash mit Fahrzeugen, der mit all seinen Folgen für Unfallopfer und Rettern in der Not auf der Straße vor dem Schulgebäude inszeniert wurde.

Von Frank Schmidt