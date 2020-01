Preis für Demokratie-Netzwerk: So reagiert Wurzen

Wurzen

Der Verein sei kreativ und innovativ. Mit vielfältigen Programmen bewege er etwas – und das in einem „als Zentrum von Neonazi-Aktivitäten in Deutschland geltenden Ort“. Joel Obermayer ist voll des Lobes über das Netzwerk für Demokratische Kultur (NDK) in Wurzen. Der Geschäftsführer von „Widen the Circle“, einer Abteilung der Obermayer-Stiftung, sieht das NDK als Modell: „Einige seiner Projekte könnten als Vorbilder für andere deutsche Programme dienen – möglicherweise sogar für Bürgerrechtsgruppen in den USA.“

Am Holocaust-Gedenktag ehrt die US-Stiftung im Plenarsaal des Berliner Abgeordnetenhauses neben weiteren Initiativen auch das Wurzener Netzwerk mit den German Jewish History Awards. Der Preis wird bereits zum 20. Mal vergeben. Die Jubiläums-Auszeichnung ist mit 1000 Euro dotiert. Gewürdigt wird damit das Engagement von Bundesbürgern zur Bewahrung jüdischer Geschichte sowie deren Beitrag zum jüdisch-deutschen Austausch.

20 Veranstaltungen zum 20. Geburtstag

Die Jubiläums-Auszeichnung zum 20. Geburtstag: Erst dieser Tage rundete sich der 40 Mitglieder starke Verein. „Das wollen wir ein Jahr lang feiern – mit 20 speziellen Veranstaltungen “, sagt Geschäftsführerin Martina Glass. Am 31. Januar ist im Vereinshaus ein Film des Spaniers Antonio Grunfeld zu sehen. Als Europäischer Freiwilliger im NDK porträtierte er 2008 ehemalige Überlebende des KZ Dachau. Im August soll es in Berlin einen sogenannten Hate (Hass)-Slam geben.

„Dabei lesen wir aus Mails, die uns in 20 Jahren erreichten“, sagt die Geschäftsführerin des mehrfach preisgekrönten Vereins. „Es gibt immer wieder Leute, die uns schreiben, wie überflüssig wir in Wurzen seien und schlimmere Sachen.“ Ein vergleichsweise moderater Kritiker ist Wurzens Stadtchronist und Ehrenbürger Wolfgang Ebert. Er hatte sich schon zu DDR-Zeiten mit jüdischem Leben in Wurzen beschäftigt: „Warum die schon wieder“ – so seine erste Reaktion, als er hörte, dass das NDK am Montag ausgezeichnet wird.

Stadtchronist Wolfgang Ebert sieht das Netzwerk kritisch. Quelle: Andreas Döring

Er ärgere sich über das in seinen Augen permanente Wurzen-Bashing, das vom Netzwerk ausgehe. „Ist denn jeder gleich ein Rechter, bloß weil er nicht so tickt wie der Verein?“ Er wirft dem Netzwerk einen Alleinvertretungsanspruch und Unfähigkeit zur Selbstkritik vor, der Verein äußere sich nicht selten überheblich und herabwürdigend gegenüber einer bürgerlichen Lebensweise. Damit bringe das NDK die Bevölkerung gegen sich auf und spalte die Stadt. „Schade, dass der Preis nicht an Ulrike Ernst und Gabi Kirsten geht. Die hätten ihn verdient.“

Miteinander in der Projektgruppe

Seit 2012 forschen die beiden Frauen in ihrer Freizeit zu Schicksalen von Juden in der NS-Zeit. Etwa über das jüngste Wurzener Opfer, Inge Helfft. 13 war sie, als ihre Mutter Hiltrud sie zum Bahnhof brachte. 16, als sie in Auschwitz starb. 19 Stolpersteine erinnern inzwischen vor sechs Häusern an vier Familien. Ernst und Kirsten, die beiden Wurzenerinnen, recherchieren in Archiven, sprechen mit Zeitzeugen und loben das Miteinander in ihrer Gruppe. Vier Leute gehörten dazu: Sie beide, Cornelia Hanspach von der Stadt und Ingo Stange vom NDK.

Ulrike Ernst (l.) und Gabi Kirsten forschen seit 2012 zu Schicksalen von Wurzener Juden in der NS-Zeit. Quelle: Haig Latchinian

Diplomatisch reagieren sie darauf, dass der Preis an das NDK geht: „Unser schönster Preis sind die über Jahre entstandenen Freundschaften zu den Familien der Wurzener Juden in aller Welt. Ob in Frankreich, England und der USA – wir schreiben und besuchen uns“, so Ernst und Kirsten. Während das NDK die Flyer entwarf und druckte, unterstütze die Stadt moralisch und finanziell. Die Kommune trage die Übernachtungskosten der internationalen Gäste – „als Geste des guten Willens und der Aussöhnung“. Es gebe eben auch dieses andere Wurzen.

Es sei gut, das Netzwerk zu haben, sagt Ulrike Ernst: „Als die Flüchtlinge kamen, war es das NDK, das zuerst geholfen hatte.“ Stefan Winkelmann, Vater zweier Söhne, ist froh, dass mit dem Verein immer einer da sei, der den Finger in die Wunde lege. Es sei wichtig, auch alternative Kultur zuzulassen: „Mein Großer war erst vergangenes Wochenende beim Punkkonzert. Muss gut gewesen sein“, so Winkelmann, NDK-Beirat. Musik, Theater, Workshops – eigenen Angaben zufolge erreiche der Verein jährlich bis zu 6000 Menschen, inklusive Schulklassen.

Dabei sehen sich die Macher auch aggressiven Attacken ausgesetzt. So griff eine Gruppe Vermummter im April vorigen Jahres das Gebäude des Netzwerkes an. Dabei flogen Bierflaschen, gingen Fensterscheiben zu Bruch, wurde eine Tür eingetreten. Es folgte eine Welle der Solidarität. 32 Vereine, darunter das Entwicklungspolitische Netzwerk Sachsen, bestärkten die Wurzener, in der „Auseinandersetzung mit der rechtsextremen und neonazistischen Szene“ in ihrer Stadt weiterhin die Stimme zu erheben.

Kritik an Förderung des Vereins

Und doch: Kritiker sehen nicht ein, weshalb ein Verein unter anderem auch mit Wurzener Steuergeldern finanziert werde, um – so die Argumentation – die Stadt deutschlandweit als braunes Nest zu promoten. „Wir sind ein offenes Haus. Jeder kann kommen, Vorschläge machen und sich an den Computer setzen“, erwidert Martina Glass. Man wolle das Vereinshaus bis Mitte 2021 ausbauen. So könne es künftig für Tagungen mit bis zu 20 Personen gebucht werden. Nicht zuletzt wolle man sich durch die Erlöse unabhängiger von Fördergeldern machen.

Zu einer Gesprächsrunde seien auch AfD-Mitglieder gekommen, so die Geschäftsführerin, die den Preis der Obermayer-Stiftung als Ansporn betrachtet: „Es ist nicht so, dass wir in der eigenen Suppe schwimmen. Wir schauen auch über den Tellerrand, freuen uns über Ideen der Wurzener da draußen. Und ein wilder Haufen sind wir schon gar nicht.“

Wurzens Bürgermeister sieht Reserven

Er erkenne das Engagement gegen rechtsextreme Strukturen an, sagt Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD). Allerdings sei es dem Verein nicht gelungen, wirklich aus der Mitte der Gesellschaft zu agieren und diese zu erreichen: „Die Nähe des Vereins zur linken Szene in Leipzig wird von Einwohnern als problematisch gesehen.“

Widerspruch bekommt Röglin vom Kreisverband der Linken. Diese „faktische Distanzierung vom NDK“ sei nicht nachvollziehbar, so deren Vorsitzender Holger Luedtke. Das NDK sei in der Region eine nicht mehr wegzudenkende Größe. Mit Blick auf den Preis sagt er: „Offenbar ist man in den USA weiter als in Wurzen selbst.“

Von Haig Latchinian