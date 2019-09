Premierenfieber bei Macherner Operinis steigt

Machern

Bereits seit mehr als 20 Jahren präsentieren die Macherner Operini auf kleinen Bühnen in Machern, Leipzig und Umgebung die verschiedensten Opern, die unter der Leitung von Helga Sippel von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen einstudiert werden. Die jungen Künstler verfügen zwar nicht über eine professionelle Gesangsausbildung, dafür vereint sie eine einbändige Freude am Singen.

Mit den Kindern wuchs über die Jahre auch der Drang, sich an immer schwierige Herausforderungen zu wagen. In diesem Jahr steht wiederum ein besonders anspruchsvolles Werk auf dem Spielplan – die Oper „Der Widerspenstigen Zähmung“ von Hermann Goetz. Das Werk dürfte vielen durch die gleichnamige Komödie William Shakespeares bekannt sein, nach der sich das Libretto richtet.

Premiere in Leipziger Gaststätte Seilbahn

Ihre Premiere erlebt die neue Aufführung der Macherner Operini am 28. September um 18 Uhr in der Gaststätte „Seilbahn“ in Leipzig-Gohlis. Die jungen Sänger geben auf der Bühne Einblick in die Misere des Edelmannes Baptista, der seine beiden Töchter Bianca und Katharina unter der Haube sehen möchte. Während Bianca gleich von mehreren Bewerbern umgarnt wird, lässt Katharinas aufbrausendes und widerspenstiges Temperament jeden Liebhaber zurückschrecken. Baptista sieht sich gezwungen, Bianca erst frei zu geben, wenn auch Katharina einen Mann gefunden hat. Als der reiche Petrucchio von Baptistas Töchtern hört, fühlt er sich sofort zu Katherina hingezogen.

Oper ist von musikalischer Vielfalt geprägt

Die Oper ist geprägt von überwältigender musikalischer Vielfältigkeit. Die Musik beginnt mit den lyrischen, romantischen Tönen von Lucentio und Bianca, geht dann über das wutschnaubende Personal im Hause Baptistas zu Katharinas spitzen, sprunghaften Tönen über, die schließlich mit Petrucchios triumphaler, stolzer Melodie in einzigartigen Duetten münden.

All das würde wie bereits bei zahlreichen vorherigen Stücken nicht ohne die tatkräftige Unterstützung vieler fleißiger Helfer funktionieren, die sich über die vielen Jahre einzelne Sparten sozusagen zu eigen gemacht haben. So werden Bühnenbild, Maske, Ton- und Lichttechnik ebenfalls immer professioneller und ideenreicher.

Premierenkarten können per E-Mail unter macherner-operini@gmx.de reserviert werden. Weitere Vorstellungen finden am 3. und 13. Oktober jeweils um 15 Uhr statt – ebenfalls in der Gaststätte „Seilbahn“ in Leipzig, Max-Liebermann-Straße 91-93.

