Prießnitzer Landwirt macht seiner Hofdame einen Heiratsantrag

Prießnitz

Sie haben sich gesucht. Und ja, letztlich auch gefunden. Lutz Kuhne, seines Zeichen Landwirt aus Prießnitz und Teilnehmer bei der bekannten RTL-Sendung „ Bauer sucht Frau“, hat jetzt wohl seine Hofdame. Bereits in vorangegangenen Sendungen zeigte sich, zwischen ihm und Steffi hat es gefunkt. Während der letzten Stunden in der sogenannten Hofwoche sind sich beide noch näher gekommen.

Mit dem Lasso eingefangen

Rinderzüchter Lutz Kuhne will seiner Hofdame Steffi (54) zeigen, wie man mit einem Lasso eine Kuh fangen kann. Und die gelernte Erzieherin aus dem Ruhrgebiet hat Talent: Direkt beim ersten Versuch hat ihr Lasso den Kopf einer Holzkuh umschlungen.

„Jetzt fängst du mich mal“, witzelt Lutz und läuft los. Getreu dem Motto, was sich liebt das neckt sich, versucht Steffi Lutz zu fangen – mit Erfolg. „Guter Fang“, so das Fazit der „Jägerin“. Natürlich gibt es zur Belohnung noch einen dicken Kuss. Am letzten Abend der Hofwoche macht Lutz dann den entscheidenden Schritt.

Antrag am Lagerfeuer

Am Lagerfeuer und mit Whisky geht er aufs Ganze: „Meine Liebe Steffi, ich möchte dir jetzt und heute meine Liebe gestehen. Ich möchte dich nach Edinburgh einladen und wir können ja mal drüber sprechen, ob wir vielleicht dort heiraten möchten!“ Glücklich fällt Steffi Lutz um den Hals: „Ich lasse dich nie wieder los!“

Die Sendung „ Bauer sucht Frau“ geht auch in der kommenden Woche, Montag 20.15 Uhr weiter.

Von Heiko Stets