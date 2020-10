Prießnitzer Landwirt wählt Steffi für Hofwoche

Prießnitz

Es gibt so Situationen, da merkt man einfach, die verändert mein Leben. Hat Lutz Kuhne, Landwirt aus Prießnitz, solch ein Erlebnis gehabt? Der Rinderzüchter sucht die Frau fürs Leben. Und das publikumswirksam bei der bekannten RTL-Show „Bauer sucht Frau“. Die Auftaktsendung flimmerte am Montagabend zur besten Sendezeit über den Bildschirm.

Gleich drei Frauen zu Gast

Zum ersten Mal traf der 52-Jährige auf die drei Damen, die er sich Vorfeld ausgewählt hatte. Auf Neudeutsch heißt das wohl first date. Und da gehört sicher eine gehörige Portion Aufgeregtheit dazu. Gerade wenn, wie Bauer Lutz bei seinem Fernsehauftritt immer wieder betonte, seine letzte Verabredung mit einer Frau schon lange her war. Und diesmal hatte er gleich drei auf seinem Hof zu Gast. Der Prießnitzer schlug sich wacker, war aufgeregt, wirkte aber sehr bodenständig. Irgendwie auch richtig ursächsisch.

Bekennender Schottlandfan

Der bekennende Schottland-Fan und Organisator der Highland-Games von Prießnitz zog sich seinen Schottenrock an, empfing die drei Auserwählten – Steffi (54, Erzieherin aus dem Ruhrgebiet) und Larysa (53, Einzelhandelskauffrau aus Hamburg) sowie Lyane (51, Kosmetikerin aus Karlsruhe). Wie so gar nicht abgesprochen hatten die Frauen Willkommensgeschenke im Gepäck. Beispielsweise Whiskey – stilecht, was den Sachse hocherfreute. Und so langsam beruhigte sich auch ein wenig der Puls des Bauern, der schottische Rinder züchtet.

Gespräche über das Leben

Was folgte, waren Gespräche mit den drei Frauen, über Landwirtschaft, über das Landleben und über seinen Schottland-Faible. Nichts wirkte aufgesetzt. Und der aufmerksame Zuschauer merkte schon irgendwie, dass Steffi tiefen Eindruck bei Lutz Kuhne machte. Sie war in Schottland, schaute sich dort in Destillerien um. Ausgerechnet auch noch in der, wo der Lieblings-Whiskey des Prießnitzers gebrannt wird.

Letztlich musste sich der Rinderzüchter für ein Frau entscheiden. Sie darf mit ihm und dem RTL-Fernsehteam dann einen Woche auf dem Hof verbringen. Soll so seine sächsische Heimat und eben auch den Bauern der Begierde näher kennenlernen.

Geschenk für Auserwählte

Aus drei mach eins. Seine Wahl traf letztlich auf die 54-jährige Steffi. Mit ihr möchte er jetzt die Kennenlernwoche verbringen. „Vielleicht geht alles in Erfüllung, was ich mir erträumt habe“, sagte er im Anschluss. „Ich darf mit dir träumen“, erwiderte Steffi. Er hatte schließlich auch noch ein Geschenk für seine Auserwählte parat. In dem Zimmer, das er extra für sie hergerichtet hatte, schenkte er ihr ein Kissen mit einem Rinderkopf. „Mein Herz schlägt bis an die Halsschlagader“, gab Lutz Kuhne ein Bild seines Inneren ab.

Im Nachgang an die Sendung, stand das Telefon bei Lutz Kuhne nicht mehr still. Es sei für ihn sehr spannenden gewesen, sich selbst im fernsehen zu betrachten.

Die Fortsetzung folgt am Montag, 2. November. Wieder ab 20.15 Uhr.

Von Heiko Stets