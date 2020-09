Probleme am Mühlbach in Nemt haben nicht nur eine Ursache

Wurzen/Nemt

Im Tal bei Nemt hört man es schon von Weitem rumoren. Wo das Feld beginnt, beräumt Lutz Pohl vom Bauhof mit dem Bagger das Unterholz am Mühlbach. Vor allem aber holt er für einen besseren Abfluss des Wassers jede Menge Schlamm aus dem Bachbett.

Die Arbeiten schließen an den Einbau von drei Drainagerohren in den bachabwärts gelegenen Biberdamm an. Laut Biologe Sven Möhring vom Sachgebiet Natur- und Landschaftsschutz der unteren Naturschutzbehörde nutzt der Biber den Bach zwischen Nemt und Dehnitz seit 1984. Mit Hilfe solcher Dämme, erklärt er, stauen die Tiere einen Abschnitt an, um den Eingang zum Wohnkessel ihres Baus auch bei schwankenden Pegeln konstant unter Wasser zu halten.

Ökodienstleistungen des Bibers berücksichtigen

Allerdings wurde infolge des Einstaus eine Wiese des Landgutes Nemt überflutet, ein Grundstückseigentümer beschwerte sich über den Rückstau in seiner Regenwasserentwässerung. Nach einem ersten Ortstermin 2019 fand am 25. August ein weiterer statt, an dem die Stadtverwaltung Wurzen als Unterhaltungspflichtiger für Gewässer II. Ordnung, der Ortschaftsrat Nemt, die Agrargesellschaft und die Naturschutzbehörde teilnahmen.

Dabei verständigte man sich auf die Drainage. „Mit dieser soll der Wasserstand auf ein – für beide Parteien – verträgliches Maß dauerhaft abgesenkt werden“, sagt Möhring. „Die Wiese kann wieder trocken fallen. Gleichzeitig wird verhindert, dass die geschützten Biber abwandern.“ Schließlich trage deren Bautätigkeit zum Rückhalt des Wassers in der Landschaft, zur Grundwasserneubildung und Dämpfung von Hochwasserspitzen bei. Diese „Ökodienstleistungen“ gerade in Zeiten der Klimaerwärmung sollten mit berücksichtigt werden, empfiehlt Möhring. „Alles andere wäre eine einseitige Betrachtung.“ Außerdem wurde ein Schwimmdamm entfernt, über den Biber an ihre Nahrung gelangen. „Allerdings kann das dazu führen, dass sie ihre Aktivitäten bachaufwärts verlagern, sich damit der Einstau verschärft.“

Mit dem Bagger holt Lutz Pohl vom Bauhof den Schlamm aus dem Mühlbach. Quelle: Ines Alekowa

Wasser geht, Schlamm bleibt

Mit dem abgesenkten Wasserstand tritt nun jedoch ein weiteres Problem zu Tage: die Verschlammung des Baches. Die war Thema im Ortsrat – wieder einmal. Für Anlieger Gunter Naundorf ist die Sache klar: „Der Schlamm kommt aus dem Mühlteich.“ Er verstopfe Regenabflüsse und sei Grund für das Zuwachsen des Baches. Der 24-Hektar-Teich am Ortseingang von Mühlbach wird zur Karpfenzucht genutzt, bis 2019 durch die Teichwirtschaft Machern, aktueller Eigentümer und Betreiber ist Siegfried Schuchardt. Wenn der Teich nicht entschlammt werde, „kann man ihn nicht weiter fischwirtschaftlich nutzen“, meinte Naundorf und forderte, ein sturzweises Ablassen zu untersagen. „Den Dreck bekommen wir immer wieder, und die Beräumung kostet unser Geld.“

Mühlbach erhält erste Fracht schon im Wermsdorfer Forst

Kathrin Höhme, in der Stadtverwaltung zuständig für Grünflächen und Gewässer, teilt diese Einschätzung zur Ursache des Schlammproblems nicht. „Der Mühlbach kommt vom Wermsdorfer Forst. Dort werden auch Teiche abgelassen. Und von dort bekommt er bereits Einträge“, sagt sie und nennt besonders die zu Hälterteichen geänderten in Sachsendorf als Problem. Am Mühlteich selbst fließe der Mühlbach zum größten Teil vorbei, erst in Höhe Dammühle gibt es einen Zulauf, hauptsächlich wird der Teich vom Kührenschen Bach gespeist.

Abgesehen davon, dass man laut Höhme einem privaten Teichwirt keine Entschlammung auferlegen könne – bei der Größe des Gewässers rechnet sie mit Kosten bis zu einer Million Euro –, habe man die Wasserqualität schon beim Ablassen geprüft: „Da kommt natürlich erst mal Schlamm, aber hinterher viel Wasser.“

Freigelegt und entschlammt: ein Stück Mühlbach am Tälchen. Quelle: Ines Alekowa

Verschlammung hat viele Ursachen

Der Mühlteich macht nach Höhmes Einschätzung somit nur einen geringen Teil des Problems aus. Vielmehr kämen mehrere Faktoren zusammen. Angefangen von der Lage Nemts in einer Senke, erfolgten Einträge auch durch oft bis ans Ufer bewirtschaftete Felder. Auch private Anlieger hielten Randstreifen oft nicht wie vorgeschrieben frei. „Es gibt deshalb keine Patentlösung“, stellt Höhme klar. Vom Ortschaftsrat vorgeschlagene Sedimentfallen seien nicht möglich. „Wir mussten schon Einbauten wie Durchlässe im Mühlgraben entfernen“, verweist sie auf die Europäische Wasserrahmenrichtlinie.

Deshalb werde der Mühlbach weiter nach Bedarf gepflegt. 2019 habe man mit der erstmals vom Land ausgereichten Gewässerunterhaltungspauschale von 500 Euro pro Kilometer den Mühlbach zwischen Burkartshain und Mühlbach in Ordnung gebracht – und kräftig zugezahlt. Auch der im Tälchen breitflächig abgelagerte Schlamm könnte noch teuer werden. „Nach der Prüfung werden wir sehen, ob wir ihn entsorgen müssen, oder ob er auf dem Feld ausgebracht werden kann“, sagt Höhme.

Von Ines Alekowa