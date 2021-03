Projekt eines Zentrums für Kreative in Wurzen nimmt Fahrt auf

Wurzen

Nur wenige Meter hinter der Toreinfahrt im Badergraben 16 formt ein junger Mann mit geschickten Händen eine Vase auf der Töpferscheibe. Gleich daneben hängen Aquarelle mit Motiven der Stadt in der Auslage und ziehen die Blicke eines Paares an, das gerade ihren Sohnemann in die Kita der vor kurzem eröffneten Manufaktur-Höfe Wurzen gebracht hat.

Jene Szenerie ist noch Zukunftsmusik. Doch nach den Plänen der Arkade Projekt GmbH soll der verwinkelte Gebäudetrakt und frühere Sitz der Sächsischen Broncefabrik K. A. Seyffert zu einem innerstädtischen Zentrum der Kreativwirtschaft werden – mit Ateliers, Werkstätten, Kita und Filmfest.

Als das Unternehmen aus Marienberg (Erzgebirgskreis) 2018 das 7520 Quadratmeter große Grundstück zwischen Badergraben und Franz-Mehring-Straße erwarb, stand die Immobilie zum Großteil leer. Lediglich die Leuchten-Manufactur Wurzen (LMW) nutzt eine Fläche von 2400 Quadratmeter. Im August 2019 mietete sich dann die Smartlux Lichtsteuerung GmbH hier ein.

Eigentümer will zweieinhalb Millionen Euro investieren

Vor genau einem Jahr stellte schließlich Thomas Kolb, Geschäftsführer der Arkade Projekt GmbH, den Parlamentariern erstmals im Technischen Ausschuss des Stadtrates die Details der Initiative vor, die unter dem Namen „Manufaktur-Höfe Wurzen“ firmiert. Demnach würden zunächst das Hauptgebäude am Badergraben sowie das alte Lagergebäude, beide stehen unter Denkmalschutz, saniert. Im Anschluss packt die LMW ihre Koffer, um sich einerseits am Stammsitz räumlich zu verkleinern und anderseits Platz für neue Mieter zu schaffen. Kolb und die Stadtverwaltung setzen dabei auf kreatives Gewerbe.

Das Konzept des Investors sieht Ateliers für Künstlerinnen und Künstler vor, Werkstätten sowie Büros. Ebenfalls angedacht ist, im Backsteingebäude an der Franz-Mehring-Straße eine Kleinstkindereinrichtung unterzubringen. Mit dem Leipziger Elternverein „Kinder in Bewegung“ gibt es sogar schon einen Interessenten für das Betreiben der circa 30 Plätze.

Blick vom Parkhaus in der Franz-Mehring-Straße: Das Backsteinhaus auf dem Gelände der Leuchten-Manufactur Wurzen soll Standort der neuen Kindertagesstätte werden. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Alles in allem will die Arkade Projekt GmbH laut ihres Exposés zweieinhalb Millionen Euro in die Hand nehmen, um das Ensemble aus dem Dornröschenschlaf wach zu küssen. Bereits dieses Jahr sollen die Arbeiten beginnen. So werden die Garagen rund um das Trafohaus sowie das südlich angrenzende Dach der LMW abgerissen und der Brandgiebel im Bereich des Übergangs zum Schweizergarten modernisiert.

Rückbau wird mit insgesamt 270 000 Euro gefördert

Bei den Kosten für den Rückbau in einer Gesamthöhe von 270 000 Euro setzt der Investor übrigens auf die Hilfe von Fördergeldern. Daher brachte die Kommunalverwaltung zur jüngsten Sitzung des Stadtrates zwei Beschlussvorlagen ein, die eine Vereinbarung zwischen beiden Vertragspartnern „mit bis zu 100 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben“ beinhaltete. Darüber hinaus hatte das Stadthaus bereits schon im Vorfeld die dazu erforderlichen Fördergebiete erweitert, um das entsprechende Programm anzapfen zu können.

Beschlussvorlage der Stadt stößt auch auf Skepsis

Allerdings stieß der Tagesordnungspunkt nicht bei allen Volksvertretern auf ungeteiltes Echo. Die „Bürger für Wurzen“ (BfW) forderten nämlich die Zurückstellung des Antrages der Verwaltung. Fraktionschef Thomas Schumann begründete das Veto mit den Worten: „Grundsätzlich sind wir natürlich begeistert, wenn im Bereich der Innenstadt investiert wird. Aber aus unserer Sicht besitzt das aktuelle Hinterhof-Projekt keine äußerlich sichtbare Innenstadtrelevanz. Uns fehlt es vor allem an einem Konzept für das benachbarte Kulturhaus Schweizergarten.“

Zugleich plädierte er darauf, „Eigenmittel der Stadt sowie Fördergelder von Bund und dem Land Sachsen für stadtprägende und auch kleinere Projekte zu verwenden“. Der Entwicklung des Altstadtzentrums sei damit weitaus mehr gedient, fügte Schumann an.

Wenig einladende Hinterhof-Atmosphäre: Im ersten Schritt des Umbaus zum Zentrum für Kreativwirtschaft erfolgt der Abriss von Altbausubstanz.. Quelle: Thomas Kube

Letztlich scheiterte die Bitte der BfW am Mehrheitswillen des Parlaments. 17 Abgeordnete schmetterten den BfW-Wunsch ab und ratifizierten somit die Vereinbarung zwischen der Stadt Wurzen und der Arkade Projekt GmbH. Fünf Mandatsträger votierten für die Aussetzung des Vertrages.

Von Kai-Uwe Brandt