Prominente Unterstützer fordern Lösung für Wurzener Ringelnatzhaus

In einem offenen Brief hat der Ringelnatzverein jetzt die Befürchtung geäußert, dass der aktuelle Baustopp am Ringelnatz-Geburtshaus womöglich sogar eine Eröffnung im Jahr 2021 gefährdet. Als im Juli 2019 die ersten Handwerker anrückten, war die Welt noch in Ordnung und die Freude über den Start der Arbeiten groß. Denn gut zwanzig Jahre dämmerte die Immobilie vor sich hin und zeigte sich zum Schluss in einem Stadium des Verfalls.

Stadt lässt Anbau ohne Genehmigung hochziehen

Erst nachdem laut über den Verkauf des kommunalen Objektes geredet wurde und der Verein dagegen erfolgreich intervenierte, bewegte sich die Stadtverwaltung. Vor allem auch deshalb, weil die Freunde des in Wurzen geborenen Schriftstellers, Kabarettisten und Malers (1883 – 1934) mit einem Betreiberkonzept die parlamentarischen Gremien überzeugten. Das Glück, dem berühmten Sohn der Stadt endlich eine würdige Kulturstätte für die Zukunft zu verleihen, währte jedoch nicht lange.

Die Vorgabe des Denkmalschutzes: Rechts und links des Ringelnatzhauses soll sich in Zukunft ein Torbogen befinden. Das Gebäude selbst steht damit solitär. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Den Grund dafür lieferte allerdings die Stadt Wurzen als Bauherr selbst, indem sie einen Anbau für die Rettungstreppe, einen Lift und behindertengerechte Toiletten ohne denkmalrechtliche Genehmigung hochziehen ließ. Daraufhin stoppte die Kreisbehörde sämtliche Arbeiten. Seither dreht sich hinter den Absperrzäunen am Crostigall 14 kein Rad und das nun seit fast zwölf Monaten. Sogar den avisierten Einweihungstermin im Sommer 2020 musste der Ringelnatzverein bereits verschieben.

Verein sieht Geringschätzung seiner Arbeit

„Noch immer gibt es keine baurechtliche Genehmigung“, klagt die Gemeinschaft in ihrem Schreiben. Und weiter: „Auch zum Jahresende 2020 sieht der Joachim-Ringelnatz-Verein kein Einlenken, um Denkmalschutz und Behindertengerechtigkeit für die Betreibung des Hauses vereinbar zu machen. Wir sehen darin eine Geringschätzung der Arbeit von 130 Vereinsmitgliedern, die mit enormen Einsatz ihrem kulturellen Auftrag treu bleiben.“

Die Vorstellung der Stadtverwaltung: Der Anbau reicht bis zum Dachgeschoss des Ringelnatzhauses. Den Bereich will der Betreiber gern als Depot und für einen Studienraum nutzen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Zum Schluss fordern die Unterzeichner des offenen Briefes von den Denkmalschützern, dass sie sich endlich für eine Lösung öffnen. Insbesondere jene, die eine Nutzung des Dachgeschosses zulässt.

Prominente Unterstützer äußern sich zum Konflikt

Um ihrem Wunsch einer baldigen Einigung den nötigen Nachdruck zu verleihen, suchte der Ringelnatzverein zugleich prominente Unterstützer und fand diese unter anderem in Professor Ullrich Borsdorf, Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der 4. Sächsischen Landesausstellung. „Die Vorgänge um das Ringelnatzhaus in Wurzen sind mehr als bedauerlich. Wenn sich eine Gemeinde Ringelnatz-Stadt nennt und sich eines Vereines mit 130 Mitgliedern erfreuen kann, die ehrenamtlich Kulturarbeit leisten, dann sollte es doch wohl möglich sein, einen Kompromiss zu finden“, äußerte sich der Historiker.

Kritik an Arbeitsbedingungen für Ringelnatzverein

Ähnliche Worte fand Eberhardt Lüderitz, Vorsitzender des Vereins Standortinitiative Wurzen & Wurzener Land: „Die Bedingungen, unter denen der Verein seit mehr als einem Jahr arbeiten muss, sind nicht länger hinnehmbar.“

Seine Hilfe sicherte nicht zuletzt der ehemalige Regierungspräsident Walter Christian Steinbach zu. Er setzte sich schon im Januar 2003 beim Vorort-Besuch in Wurzen für die Sanierung des Ringelnatzhauses ein und hofft, „dass die Konflikte zwischen Denkmalschutz und Ausstellungsbedarfen einer sinnvollen Lösung zugeführt werden können“.

