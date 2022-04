Wurzen

Zur Unterstützung für den Erhalt der Kinderstation am Standort des Krankenhauses Wurzen haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Muldentalklinik aufgerufen. So weht seit einigen Tagen gleich gegenüber der Klinikeinfahrt in der Kutusowstraße ein Banner mit dem Bildnis eines Teddybären und der Aufschrift „Die Kinderstation rettet Leben“. Jedoch wollen die Initiatoren der Aktion wegen drohenden arbeitsrechtlichen Schritten anonym bleiben. Lediglich in einem Schreiben an die Redaktion äußerten sie sich jetzt zu den Beweggründen der jüngsten Aktion.

Mitarbeiter kritisieren Personalpolitik der Klinik

Dabei üben die Autoren vor allem Kritik an der Personalpolitik des Hauses. Zitat: „In den Kliniken und Praxen herrscht überall Mangel. Arbeitgeber und Headhunter zahlen neuen Mitarbeitern Prämien im vierstelligen Bereich. Entgegen diesen Offerten scheint die Personalpolitik in den Muldentalkliniken anders gelebt zu werden.“ Denn anstatt neues Pflegepersonal zu akquirieren oder mit familienfreundlichen sowie flexiblen Arbeitszeitmodellen von sich zu überzeugen, würde die kommunale Gesellschaft an den Gewohnheiten der vergangenen Jahrzehnte festhalten.

Von Not auf den Stationen, beklagen die Verfasser weiter, sei hingegen bei der Verwaltung nichts zu spüren. Zum Beispiel werde „examiniertes langjährig klinisch tätiges Personal ins Marketing berufen“. Die Hoffnung auf Hilfe seitens der Pflegedienstleitung hätten die Betroffenen längst aufgegeben. „Vielmehr werde wiederholt mit Schließung der Station gedroht, was einer Schließung auf Raten entspricht.“

Über 5000 Personen haben sich an der Petition beteiligt

Über das mögliche Aus der Kinderstation in Wurzen und der angedachten Verlegung nach Grimma, die übrigens ebenso die gynäkologische Abteilung und das Labor betreffen würde, berichtete die Leipziger Volkszeitung erstmals Ende Februar. Die Nachricht sorgte damals für helle Aufregung, sodass sich Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender der Muldentalkliniken, Henry Graichen, nur einen Tag später dazu äußerte. Um die Gemüter zu beruhigen, sagte der 45-Jährige: „Meiner persönlichen Meinung nach gibt es keinen Grund an der bestehenden Struktur etwas zu verändern.“ Mit dem Kreißsaal für Beleghebammen in Grimma sowie der Kinderstation, die seit 1967 in Wurzen existiert, seien die Muldentalkliniken schließlich gut aufgestellt.

Zwischenzeitlich aber startete der Vorsitzende der Stadtratsfraktion „Bürger für Wurzen“, Thomas Schumann, eine Online-Petition. Mit der riesigen Resonanz darauf hatte er keineswegs gerechnet. Zwölf Stunden nach Veröffentlichung der Bittschrift im Internet am 2. März beteiligten sich knapp 2000 Personen daran. Aktuell sind es 5135 Unterstützer, die ferner 1909 Kommentare zum Thema verfassten. Wie Schumann auf Nachfrage mitteilte, bestehe noch bis zum 2. Mai die Möglichkeit, sich für den „Erhalt der Kinderstation Wurzen und der gesundheitlichen Grundversorgung für die Menschen“ einzusetzen.

Noch gebe es keinen bestätigten Plan

„Wir haben noch überhaupt keinen Plan vorliegen. Weder von der Geschäftsführung noch von Aufsichtsrat“, erklärte Mike Schuffenhauer, Geschäftsführer der Muldentalkliniken. Er machte klar, dass sich die Landschaft der Gesundheitsversorgung in den kommenden Jahren ändern werde. Das gebe die Politik so vor. Und deshalb könne man die Medizinversorgung der Zukunft nicht in den Strukturen der Vergangenheit absichern, so Schuffenhauer weiter gegenüber der LVZ.

