Protest gegen Baumfällungen in Wurzen: „Wollen Sie Ihre Amtszeit mit einem Kahlschlag beenden?“

Wurzen

In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) fordert die Wurzenerin Ute Dathe jetzt vom Stadthauschef Antworten auf die geplante Fällung der Lindenallee in der Eduard-Schulze-Straße. „Viele Bürger erinnern sich an Ihr Wahlversprechen, Wurzens Grünanlagen zu erhalten und sogar zu erweitern. Wollen Sie Ihre Amtszeit wirklich mit Kahlschlag der Grünanlagen beenden und unseren Kindern keine lebenswerte Stadt hinterlassen?“, mahnt die Allgemeinmedizinerin.

Weiter heißt es im Schreiben an den 51-Jährigen: „Aus Umweltschutzgründen ist es kontraproduktiv mitten in der Stadt noch ein Einkaufszentrum zu errichten. Gibt es in der Umgebung nicht schon genug Geschäfte? Sie wollen sowohl den Kindern und Bürgern in der Eduard-Schulze Straße, als auch den Kindern der Pestalozzischule wichtige Bäume nehmen, die das Stadtklima erheblich positiv beeinflussen. Haben Sie nicht die Meinung der Kinder an den Bäumen in der Eduard-Schulze Straße gelesen? Sie müssten als Oberbürgermeister schon wissen, oder sich beraten lassen, dass es beim Straßenbau doch Möglichkeiten gibt, Bäume zu erhalten.“

Das ist Baumfrevel an der Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße

Zugleich erinnert Dathe den Kommunalpolitiker daran, wie grausam die Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße aussieht. Hier wurden bereits im April 2019 aufgrund von Bauvorhaben sämtliche Platanen gefällt. Doch begonnen haben die Arbeiten bis heute nicht. „Das ist Baumfrevel. Umweltschutz muss im kleinen Bereich beginnen, auch in Wurzen“, fordert die Autorin. „Ich kann mich noch an ein Gespräch mit dem Fachdienstleiter Michael Zerbs erinnern, der einen Fahrradweg in der Stadt anlegen will, um die Anzahl der motorisierten Fahrzeuge zu reduzieren.“ Dagegen stünde nunmehr ein Aldi-Discounter auf einer Grünfläche. Für Dathe klingt dies wie ein Schildbürgerstreich, zumal die Bäume an dieser Stelle auch dann verschwinden sollen, wenn das Aldi-Projekt ad acta gelegt wird.

Noch sorgt das dichte Blätterdach der Lindenallee in der Eduard-Schulze-Straße für etwas Natur: Vor Beginn des Ausbaus der Staatsstraße 11 werden dann allerdings 80 Straßenbäume gefällt - auch die alten Linden. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Verwundert zeigt sich die Wurzener Ärztin ebenfalls darüber, dass ein CDU-Stadtrat, „der in das Projekt involviert ist, über das Projekt reden und vorteilhaft Vorschläge unterbreiten“ darf. „Wir Bürger hoffen, dass der Denkmalschutz richtig entscheidet und wir unser letztes Grün in der Stadtmitte behalten, den Anwohnern die vielen Autoabgase und der Lärm erspart bleiben. Oder liegt Ihnen das Dorfgemeinschaftshaus in Sachsendorf mehr am Herzen als Ihr Wahlversprechen und eine gerade noch ansehnliche Stadt?“, schreibt sie weiter und wendet sich zuletzt mit einer Frage an Röglin. „Warum soll das Wasserturm-Projekt mit Geldern der Stadt gerettet werden und nicht dafür die Bäume in der Eduard-Schulze Straße?“

Die Reaktion aus dem Stadthaus erfolgt prompt

Auf eine Reaktion aus dem Stadthaus musste Dathe nicht lange warten. Röglin, der 2008 mit dem Versprechen antrat, erst dann einen Baum fällen zu lassen, wenn drei neue gepflanzt werden, relativierte in seiner E-Mail den derzeitigen Verlust von Stadtgrün. „Nicht alle Bäume, die in den vergangenen Jahren verschwunden sind, wurden jedoch gefällt. Eine beträchtliche Anzahl ist auch dem Wetter zum Opfer gefallen.“ Darüber hinaus teilte er mit: „Wenn ich versprochen habe, dass ich das Grün mehre, dann liegt die Einlösung des Versprechens sicher im Auge des Betrachters. Wir haben zum Beispiel in Straßen Bäume gepflanzt, in denen nie Bäume standen, zum Beispiel in der Bahnhofstraße oder der Kleiststraße. Oder nehmen Sie die Baumpatenschaften, die die Stadt ins Leben gerufen hat, die ebenfalls zu einer Mehrung des Grüns beitragen sollen.“

Zudem kündigte der Oberbürgermeister an, die Fällung in der Eduard-Schulze-Straße „einstweilen gestoppt“ zu haben. Die endgültige Entscheidung aber liegt ausschließlich in den Händen des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Insofern bleibt das Veto Röglins ohne Bedeutung. Schließlich ist die Behörde und nicht die Kommune der Bauherr der angedachten Erneuerung der Staatsstraße 11 und folglich Entscheidungsträger über das Wohl und Wehe der Bäume. Wie eine Nachfrage an Stadtsprecherin Cornelia Hanspach ergab, wurde das Planungsverfahren vor drei Jahren abgeschlossen, und die Finanzierung sei bislang nicht gesichert. Niemand weiß also, wann es los geht.

Oberbürgermeister verteidigt Fällungen am Wasserturm

„Fest steht jedoch, dass wir eine Straße ausbauen möchten, über die Schwerlastverkehr in Richtung Wasserglasfabrik führt, entlang einer Kita und einer Grundschule“, betonte Röglin und fügte an: „In der Vergangenheit sind leider zu viele, auch augenscheinlich gesunde, Bäume von Stürmen umgerissen worden. So geschehen im Dehnitzer Weg, Am Steinhof oder im Rosental. Mit einigem Glück ist niemand zu Schaden gekommen. Wollen Sie die Verantwortung tragen, wenn ein Baum um Zuge der Straßensanierung bei Sturm umstürzt? Ich nicht.“

Kahlschlag am Kreisverkehr: Sie stehen dem künftigen Aldi-Bau im Weg und sollen daher weg. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Bezug nahm der Verwaltungschef ferner auf Dathes Hinweise zum Wasserturm. Am Clara-Zetkin-Platz würden seiner Aussage zufolge nur dann die Bäume gefällt, wenn es einen positiven Bescheid zum Vorhaben „Musikschule im Wasserturm“ gebe. Außerdem widersprach er Dathe und teilte mit: „Es wird am Clara-Zetkin-Platz kein neuer Aldi entstehen, sondern der Aldi aus der Dresdener Straße wird umziehen.“ Vor allem mit dem Discounter verbindet Röglin den Wunsch eines „belebenden Einflusses auf die Innenstadt“.

Nach Ansicht des Oberbürgermeisters schaffe es das bestehende Grün der Bäume und Hecken eben nicht, die unansehnliche Fläche samt der dort befindlichen alten Gebäude rund um den Wasserturm zu verdecken. Und im Übrigen, merkte er zum Schluss seines Antwortschreibens an, seien dem Denkmalschutz nicht die Bäume wichtig, „sondern im Augenblick der Wasserbehälter des Wasserturms“.

Von Kai-Uwe Brandt