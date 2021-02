Prothese, Krücke, Rolli: Wurzener Gerhard Fröhlich muss um jeden Meter kämpfen

Wurzen

Ob es warm ist und die Sonne lacht, ob es windet und Schnee liegt, ob es taut und Pfützen stehen – Gerhard Fröhlich muss sich im Stadtgebiet jeden Meter hart erkämpfen. Der 57-jährige Wurzener ist Rollstuhlfahrer und setzt dabei ausschließlich auf Muskelkraft. Ein Rolli mit Elektroantrieb sei nicht seine Sache und zudem wohl auch zu teuer. Also ergreift er die Bügel der Räder und mutet seinen Armen immer wieder ein ziemliches Workout zu. Und das vor allem im Schnee, wenn es schon bei den übrigen Passanten alles andere als gut läuft.

Fröhlich ist stadtbekannt. Um seine Arme wenigstens etwas zu entlasten, fährt der Mann nicht selten rückwärts: „Dann stelle ich um auf Beinarbeit, stoße mich mit dem Fuß ab. Das wiederum hat den Nachteil, dass du Hindernisse wie Lampen, Tonnen oder gar Personen mitunter erst sehr spät siehst.“ Nicht schlecht staunten die Wurzener, als er sich zuletzt an zwei Krücken nach vorn arbeitete – einen Beutel mit extralangen Henkeln um den Hals: „Ich hatte einzukaufen. Doch der Schnee war so hoch, da konnte ich nicht mit dem Rollstuhl los. Da musste die Prothese ran.“

Bei Minusgraden im Nicky am Fenster

Noch bis Anfang November war Fröhlich in kurzen Hosen unterwegs. Ob das nicht viel zu kalt gewesen sei und er nicht gefroren habe? „Nein. Die Lehne vom Rollstuhl ist luftundurchlässig. Da schwitzt du verdammt schnell. Ich habe also ein ganz anderes Wärmegefühl.“ Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen der Wurzener selbst bei Minusgraden am liebsten im Nicky aus seinem sperrangelweit geöffneten Fenster in der Albert-Kuntz-Straße schaut. Immer dabei der Pott Kaffee. Außerdem zieht er an der Zigarette, als käme daraus die Kraft zum Durchhalten.

Gerhard Fröhlich (57) kämpft sich durch die winterlichen Straßen. Quelle: Haig Latchinian

Er liebt es, so gewissermaßen auf Augenhöhe mit den Passanten ins Gespräch zu kommen. Wie erst dieser Tage mit Kristina Jurich, die ihn auf ein Paar Damenstiefel ansprach: „Ich weiß auch nicht, wer die hier abgestellt hat. Gestern war jemand da, schaute sich die Schuhe an, nahm sie aber nicht mit, weil an einem Absatz der Belag fehlt“, lässt Fröhlich aus seiner Erdgeschosswohnung heraus wissen. Immer wieder laufen Wurzener vorbei und grüßen nett. Wohl keiner von ihnen weiß, dass der behinderte Mann nicht am Fenster steht, sondern auf einer Truhe kniet.

Mediziner versuchten das Bein zu retten

Mit einer Art Blase am rechten Zeh hatte vor einigen Jahren alles angefangen. Weil die offene Wunde partout nicht heilen wollte, ging Fröhlich zum Arzt. Wohl zu spät, wie er heute weiß. Zwar versuchten die Mediziner mit Schutzstiefel und Stützkorsett zu retten, was zu retten war – doch erst musste der Zeh und zuletzt auch noch das Bein unterhalb des Knies abgenommen werden. Für Fröhlich ein Schlag: „Es ist ja etwas anderes, ob du mit 24 oder 54 in den Rollstuhl kommst. Schlimm ist beides. In jungen Jahren aber hast du viel mehr Kraft, um voran zu kommen.“

Das Leben des tapferen Mannes war nie leicht. Zu DDR-Zeiten wurde der Traktorist von einem weiteren Gefährt überrollt. Er hatte Glück im Unglück. Der Boden war aufgeweicht und gab offenbar so stark nach, dass die schweren Verletzungen vor allem auf die Pflugschar zurückzuführen waren, die sich in seinen Bauch bohrte. Ein Großteil der Milz musste entfernt werden. Vor allem von der Unfallrente, die damals nur etwas über 100 Mark betrug, im Laufe der Jahre aber gestiegen sei, lebe er heute, sagt Fröhlich.

Der Stift muss richtig einrasten. Gerhard Fröhlichs rechtes Bein ist unterhalb des Knies amputiert. Das Bein von Gerhard Fröhlich ist unterhalb des Knies amputiert. Quelle: Haig Latchinian

Aushilfe, ABM, Arbeitslosigkeit

Was hat er nach der Wende nicht alles gemacht: Auf einem bayerischen Gestüt half er als Pfleger aus, arbeitete kurzzeitig in der „Keksbude“, war als ABM-er in der Filzfabrik eingesetzt und ließ sich zum Dachspengler umschulen. Einen wirklichen Job hatte der Saatgutfacharbeiter aber nie mehr. Stattdessen machte er Feuerholz für eine Kneipenwirtin. Die einzige „offene Stelle“ – es war jene Blase an seinem Fuß, die sich im späteren Verlauf als „Achillesferse“ entpuppen sollte. Im Krankenhaus erfuhr er, dass er zuckerkrank sei.

Fröhlich jammert nicht. Er schimpft auch nicht über Schnee und Matsch auf Straßen und Plätzen. Er kämpft. Er schwitzt. Ja, er witzelt sogar mit Nachbarn. Er ist sich nicht zu schade, auf die Leiter zu steigen und die Lampe eigenhändig anzubringen. Er mag es nicht, wenn andere ihm nichts mehr zutrauen. Das stachelt eher seinen Ehrgeiz an. In Gedanken ist er bei seinem Sohn, der sich gerade in der Klinik befinde. Seine Frau lebt derzeit in einer therapeutischen Wohngruppe in Bad Lausick.

Filinchen für die Mutter

Gerhard Fröhlich ist allein zu Hause. Einmal in der Woche schaut ein Betreuer vorbei, dazu kommt die Masseuse. Regelmäßig besucht der Rollstuhlfahrer seine Mutter im Pflegeheim. „Das heißt, so richtig ist das in Zeiten von Corona nicht möglich. An der Pforte gebe ich aber eine Tüte mit Namensschild ab. Da hinein packe ich, was sich meine Mutter wünscht: Kekse, Zahncreme, Fernsehzeitung.“ Nie fehlen dürfe vor allem eines – Filinchen: „Die mag sie ganz besonders.“

Von Haig Latchinian