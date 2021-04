Prozess vor dem Amtsgericht Grimma: „Ich war wieder einmal nicht Herr meiner Sinne“

Grimma/Wurzen

R.* machte frühzeitig Bekanntschaft mit dem Alkohol. Bereits mit zwölf Jahren griff er regelmäßig zur Bierflasche, zeitnah folgten hochprozentige Getränke, später auch Drogen. Diese Mixtur und ein offenkundig problematisches Verhältnis zu seinem Vater führte den heute 23-jährigen gebürtigen Wurzener zunehmend auf die schiefe Bahn und ließen ihn mehrfach mit dem Gesetz kollidieren.

Am Grimmaer Amtsgericht kam am Dienstag der illegale Anbau von Cannabis sowie die Beleidigung und Bedrohung von Polizisten zur Verhandlung. Der Vorwurf in Zusammenhang mit dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz basierte dabei auf dem Fund von drei Cannabis-Pflanzen sowie von 337 Gramm Marihuana in einer Gartenlaube im Jahr 2019.

Beschimpfungen und Drohungen

Im November des gleichen Jahres wurde der sich in Wurzen mit seinem Rad fortbewegende R. gegenüber Polizisten ausfällig, die ihn für eine Personenkontrolle gestoppt hatten. Hierbei war der Staatsanwaltschaft zufolge starker Alkoholkonsum (2,2 Promille) ebenso im Spiel wie bei einem weiteren noch schwerwiegenderen Vorfall, der sich wenige Wochen später ebenfalls in Wurzen ereignete.

Polizisten wurden spät am Heilig Abend 2019 zu einer Örtlichkeit in der Ringelnatzstadt gerufen, an der sie den gelernten Industriemechaniker sowie zwei weitere alkoholisierte junge Männer antrafen. Sie fixierten die Arme der drei, wobei ihnen der Angeklagte wüste Beschimpfungen an den Kopf warf und ihnen drohte, sie auf der Straße wiederzuerkennen und sie dann „abstechen“ zu wollen.

Entschuldigung im Gerichtssaal

Einer der Polizeihauptmeister bestätigte im Zeugenstand die Anklage der Staatsanwaltschaft und führte aus, dass sich der unter starkem Alkoholeinfluss (2,62 Promille) stehende Angeklagte in Rage geredet hätte. „Solche Drohungen nehme ich grundsätzlich ernst“, erklärte der Zeuge, dessen Aussagen R. erkennbar unangenehm waren.

Er nutzte die Gelegenheit, um sich ausdrücklich bei dem Polizeibeamten für seine Worte zu entschuldigen. „Ich war damals wieder einmal nicht Herr meiner Sinne“, führte der Angeklagte zu seiner Entschuldigung aus. Diese sowie die damalige Drogensucht und der Umstand, dass sich der Angeklagte mittlerweile erfolgreich einer Entzugstherapie unterzogen hat, ließen Richterin Beate Herber gegenüber dem Rechtsanwalt des Angeklagten einen Verständigungsvorschlag unterbreiten.

1,3 Jahre auf Bewährung

Sollte R. eine geständige Einlassung akzeptieren sprich die Tatvorwürfe gestehen, würde ihm das Gericht eine Freiheitsstrafe auf Bewährung zwischen 1,3 und 1,6 Jahren in Aussicht stellen, worauf der Beschuldigte einging. Mit ihrem mit Unterstützung zweier Schöffen formulierten Urteilsspruch von auf Bewährung ausgesetzten 1,3 Jahren Freiheitsentzug bewegte sich die Richterin schließlich am unteren Rand des Strafmaßrahmens.

Neben der geständigen Einlassung hätten die Drogenherstellung allein zum Eigengebrauch, die Schwere der damaligen Abhängigkeit sowie die positive Persönlichkeitsentwicklung des Angeklagten für diesen gesprochen. „Ich wünsche Ihnen“, wandte sich Beate Herber nach dem Urteilsspruch an R., „dass Sie den eingeschlagenen Weg weitergehen und wir uns hier nicht noch einmal wiedersehen.“ Dieser hat nun eine Woche Zeit, um möglicherweise gegen das Urteil Berufung einzulegen.

*Name geändert

Von Roger Dietze