Püchau: Baufortschritt am neuen Muldedeich

Der Schutzwall für die Macherner Auendörfer schreitet voran. „Noch in diesem Jahr wird ein weiterer Bauabschnitt in Höhe der Ortslage Püchau fertiggestellt“, teilt Thomas Zechendorf, Projektleiter der Landestalsperrenverwaltung (LTV), Betrieb Rötha, mit. Insgesamt wird sich der neue Deich, der die Ortschaften vor einem Hochwasser der Mulde schützen soll, einmal auf fünf Kilometern Länge vom Bennewitzer Ortsteil Grubnitz bis Püchau erstrecken.

Als besondere Herausforderung erwies sich die Querung von fünf überregionalen Versorgungssträngen, die im Zuge des Vorhabens entsprechend der neuen Belastung umgebaut oder gesichert werden müssen. Insgesamt sind acht Rohrleitungen anzupassen. „Während die Umverlegung der Ferngasleitung bereits 2017 planmäßig über die Bühne ging, bereitete die Sicherung der Trinkwasserleitungen größere Schwierigkeiten“, erläutert Zechendorf. Umfangreiche Nacherkundungen waren erforderlich, bis im August die Arbeiten in diesem Bereich nach längerer Unterbrechung wieder aufgenommen werden konnten. Aber auch hier geht es jetzt voran, wie der LTV-Vertreter betont: „Zum Jahresende werden drei von fünf Leitungsanpassungen im Bereich Püchau erfolgt sein. Für zwei weitere in Höhe Dögnitz sind die Vorbereitungen ebenfalls abgeschlossen.“

Im Hintergrund laufen intensive Vorbereitungen für die Errichtung eines gigantischen Schöpfwerks am Saubach in unmittelbarer Nähe des Püchauer Schlossparks. „Die Ausführungsplanung“, so der Projektleiter, „soll noch bis Jahresende zur Freigabe an die Landesdirektion übergeben werden.“

