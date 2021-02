Püchau: Rücksichtslose Quadfahrer hinterlassen Schäden am Muldedeich

Machern/Püchau

Schäden haben rücksichtslose Quadfahrer auf dem Muldedeich bei Püchau hinterlassen. „In der Muldenaue spielen sich leider immer häufiger traurige Szenen ab“, berichtet der Püchauer Thoralf Schilde. „Ausflügler nutzen die Aue zum Ausführen von Hunden, zum Offroad-Fahren mit dem Motorrad oder Quad und vor allem als kostenfreien Parkplatz. Gerne auch direkt mitten auf der Dammkrone des frisch gebauten Deiches.“ Hinweisschilder – falls vorhanden – würden einfach ignoriert. Der Gemeinderat von Wir sind Macher(n) wandte sich deshalb an das Rathaus, das seinerseits die Landestalsperrenverwaltung (LTV) verständigte.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deiche müssen als Rennpiste herhalten

Auf Fotos hielt der Püchauer die tiefen Reifenabdrücke fest, die das wilde Treiben der Quadfahrer belegen. Mit derlei Bildern sehe man sich immer häufiger konfrontiert, bestätigt die LTV: „Hier werden öffentliche Hochwasserschutzanlagen, die zum Schutz von Leib und Leben und mit Steuermitteln errichtet wurden, als Rennpiste für Quads oder Motorräder genutzt“, kritisiert Stefan Hain, zuständiger Flussmeister der LTV. „Das ist zum einen nicht nur ärgerlich, insbesondere im vorliegenden Fall, weil der Deich gerade ein Jahr alt ist, sondern auch höchst gefährlich.“ Ein Deich schütze die Hinterlieger nur, wenn er selbst durch eine funktionsfähige und vollständige Grasnarbe geschützt wird, erklärt der Flussmeister. Und gerade im Frühjahr bestehe durch Schneeschmelze eine erhöhte Hochwassergefahr.

Hochwasserschutz ist nur so stark wie das schwächste Glied

„Einen Schaden wie diesen kann man nicht schnell reparieren, da hierzu das Gras nachwachsen muss, was natürlich auch erst im Frühjahr – also nach der Schneeschmelze – passiert.“ Für den Hochwasserschutz gelte das Gleiche wie bei der sprichwörtlichen Kette: „Er ist nur so stark wie das schwächste Glied.“

Millionen von Steuergeldern seien in die Hochwasserbarriere geflossen. Darum bittet die LTV alle Bürger, für deren Schutz und Erhalt einzutreten. „Da kann schon ein freundlicher Hinweis an einen Frevler Wirkung zeigen“, ist Thomas Zechendorf, zuständiger Projektleiter der LTV für die aktuellen Baumaßnahmen in der Muldenaue, überzeugt. Gemeinsam mit der Gemeinde Machern ruft die LTV deshalb alle zum pfleglichen Umgang und Schutz der Deiche auf.

Muldenaue darf nicht zum Parkplatz verkommen

Die Püchauer, denen wie anderen Auenbewohner auch an einem wirksamen Schutz der Dörfer gelegen ist, wünschen sich zudem besonders an Wochenenden strengere Kontrollen des Ordnungsamtes und weitere bauliche Barrieren. Motorisierte Ausflügler müssen dringend aus der Aue ferngehalten werden, so Thoralf Schilde. „Auf jeden Fall werden wir es nicht hinnehmen, dass weiterhin völlig ungeniert die gerade erst frisch hergestellten Hochwasserschutzanlagen ruiniert werden und ein Landschaftsschutzgebiet zum wilden Parkplatz verkommt.“

Lesen Sie auch:

Von Simone Prenzel