Püchauer Grundschüler spenden Futter und kuschlige Liegeplätze 

Wurzen/Püchau

Mit einer Kofferraumladung voller Futtermittelspenden fuhren Viertklässler des Püchauer Bildungszentrums dieser Tage am Wurzener Tierheim vor. Die Idee zu der Sammelaktion hatte Helena Jaekel, Schülerin der Klasse 4a. Erst begeisterte sie ihre Mitschüler – und auch Schulleiterin Annett Ullrich unterstützte die Aktion nach Kräften.

Püchauer Schulleiterin unterstützte die Aktion

Schon in den Herbstferien wurden fleißig Plakate gebastelt und Fotos laminiert. Zunächst sah es danach aus, dass Corona auch hier einen Strich durch die Rechnung macht, denn das Bildungszentrum musste kurz nach den Ferien zwei Wochen wegen hoher Fallzahlen geschlossen bleiben. Die jungen Tierfreunde sagten sich aber: Jetzt erst recht und machten richtig viel Werbung unter ihren Mitschülern. Dank der Unterstützung von Schulleiterin Annett Ulrich und Hortnerin Franziska Köppe klappten auch die organisatorischen Details wie am Schnürchen. „Es ist so schön zu sehen, mit wie viel Begeisterung und Herzblut die Kinder die Spenden zusammentragen und Eltern, Großeltern sowie Freunde um Unterstützung bitten“, sagte Köppe. Jeden Tag füllte sich die Spendentonne mehr und mehr.

Futter und kuschlige Liegeplätze für das Tierheim Wurzen

Da sich Helena vorher im Tierheim erkundigt hatte, was gebraucht wird, erreichten die Wurzener Einrichtung nur wirklich hilfreiche Dinge: Futter, Hundeleinen, Katzentoiletten und kuschelige Liegeplätze. Nicht nur im Wurzener Trauschkenweg sorgten die Spenden für dankbare Abnehmer, auch das Tierheim im nordsächsischen Eilenburg durfte sich über eine Wagenladung Püchauer Spenden freuen.

Spendenübergabe der Püchauer Grundschüler im Tierheim Eilenburg. Quelle: Juliane Staretzek

Von sp