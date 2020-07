Püchauer Jehmlich-Orgel soll bis 2023 wieder bespielbar sein

Machern/Püchau

Die Planungen für die Sanierung der knapp 100 Jahre alten Jehmlich-Orgel in der Püchauer Peterskirche sind ins Stocken geraten. „Nach der Antragstellung zur Erteilung einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung haben wir aus der Unteren Denkmalschutzbehörde erfahren, dass wir unsere aus den Jahren 2015 und 2017 stammenden Gutachten aktualisieren müssen“, berichtet Pfarrer Martin Handschuh. „Das sind für uns Hürden, mit denen wir nicht gerechnet haben und die auch ungewöhnlich sind“, so Handschuh.

Pfarrer sucht Kompromiss mit Denkmalpflege

In einem nächsten Schritt wolle man sich an den Orgelsachverständigen der Landesdenkmalpflege wenden, um das weitere Vorgehen zu besprechen. „Er ist für sein Fachwissen ebenso bekannt wie für seine pragmatische Herangehensweise“, berichtet der Püchauer Geistliche, der hofft, im Zusammenspiel mit dem Landeskirchenamt und der Landesdenkmalpflege einen Kompromiss zu finden. „Unser Ziel ist es, die Sanierung bis zum Jahr 2023 abschließen zu können, in dem das Instrument 100 Jahre alt wird.“

Großzügige Spender übernehmen Hälfte der Kosten

Dass die betagte Orgel kurz vor einer Verjüngungskur steht, hat sie laut Martin Handschuh nicht zuletzt auch einigen Gemeindegliedern und ganz allgemein an ihrem Schicksal interessierten Zeitgenossen zu verdanken. „Die Zahl der Spender ist überschaubar, aber jene, die uns ihre Unterstützung haben zukommen lassen, haben dankenswerterweise zum Teil sehr tief in ihr Portemonnaie gegriffen“, berichtet der Püchauer Pfarrer. Mit diesen großzügigen Spenden könne man unter Zuhilfenahme von Gemeindegeldern die Hälfte der für die Sanierung veranschlagten 80.000 Euro aufbringen. „Ob diese Summe allerdings ausreichen wird, werden wir erst nach dem Orgel-Ausbau wissen, weil ein solcher erfahrungsgemäß immer die Kosten nach oben treibende Überraschungen bereithält“, so Handschuh.

Teile von Silbermann-Orgel im heutigen Instrument verbaut

Die Püchaer Orgel stammt ebenso wie jene Instrumente in der Grimmaer Frauenkirche, im Wurzner Dom und der Wurzener Stadtkirche aus dem 1808 im erzgebirgischen Cämmerswalde gegründeten Jehmlich Orgelbau Dresden. Die drei Brüder Gotthelf Friedrich, Johann Gotthold und Carl Gottlieb Jehmlich hatten sich zusammengetan und das Unternehmen unter dem Familiennamen geführt. Zuvor beherbergte die Püchauer Kirche eine Silbermann-Orgel, von der Teile im Nachfolgeinstrument verbaut wurden.

Wie berichtet, befasst sich derzeit der Wurzener Lichtwer-Gymnasiast Manuel Rotter im Rahmen einer Facharbeit mit dem Instrument und hofft dabei unter anderem, weitere bisher unbekannte Teile dem Vorgänger-Instrument zuordnen zu können.

