Machern/Püchau

Es war ein durchaus besonderer Ortstermin, zu dem sich regionale CDU-Vertreter am Montagnachmittag in Püchau trafen. Die CDU-Landtagsabgeordneten Kay Ritter und Georg-Ludwig von Breitenbuch verkündeten einen Millionen-Coup. „Es ist uns gelungen, eine Million Euro für die Sanierung der Püchauer Kirchbrücke zu sichern“, erklärte von Breitenbuch, finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im sächsischen Landtag und Direktkandidat für die Bundestagswahl. Ritter, der vor zwei Jahren Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) nach Püchau gelotst hatte, zeigte sich ebenso hochzufrieden. „Sachsen erhält in diesem Jahr 40 Millionen Euro aus früherem SED-Vermögen“, so der Wurzener Landtagsabgeordnete. „Da ist es alles andere als selbstverständlich, dass für das Püchauer Vorhaben eine Million Euro fließen.“ Die CDU-Landtagsfraktion und Sachsens Regierungschef hätten sich darauf verständigt, speziell dieses Vorhaben zu unterstützen, fügte von Breitenbuch hinzu.

Zur Galerie Für die Sanierung der Püchauer Kirchbrücke fließen eine Million Euro aus früherem SED-Vermögen. Um das Geld wurde zuvor ein zäher Rechtsstreit zwischen Schweizer Banken und der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben geführt. Fotos: S. Prenzel

Vermutlich letzte Tranche aus früherem SED-Vermögen

Bei dem Geld handelt es sich um sogenannte PMO-Mittel. PMO steht für Parteien und Massenorganisationen der früheren DDR. Speziell die SED hatte Teile ihres Vermögens über Scheinfirmen auf Schweizer Banken transferiert. Um dieses Vermögen wurde ein jahrelanger Rechtsstreit geführt, der schließlich zugunsten der ostdeutschen Länder ausging. „Das gesicherte Geld“, erläuterte von Breitenbuch, „wird auf Basis der Einwohnerzahl an die ostdeutschen Länder verteilt.“ Die 40 Millionen, die Sachsen in diesem Jahr erhält, seien vermutlich die letzte Tranche, die man verlässlich einplanen könne.

Lesen Sie auch:

Kirchbrücke ist seit drei Jahren wegen Einsturzgefahr gesperrt

Gut angelegt ist das Geld in der ältesten Backsteinbrücke Sachsens alle mal. Diese ist massiv vom Einsturz bedroht. Die Gemeinde Machern hatte keine andere Wahl, als die Brücke zwischen Kirch- und Schlossberg vor drei Jahren zu sperren. Bereits in der Vergangenheit waren Steine auf die darunter verlaufende Straße herabgestürzt. Lediglich Fangnetze und eine Holzkonstruktion, die dem Bauwerk Halt geben, waren als Notmaßnahmen machbar.

Macherner CDU hatte Sorgenkind stets im Blick

Noch zu Beginn des Jahres mussten die Kommune einen herben Dämpfer einstecken, als eine Förderung aus dem Denkmalschutzprogramm abgelehnt wurde. Um so größer war am Montag die Freude bei Bürgermeister Karsten Frosch (CDU), dass sich nun ein anderweitiger Fördertopf auftut. Mehrere Redner betonten auch den Einsatz der Macherner CDU-Ortsgruppe. Insbesondere Ortsvereinschefin Petra Puttkammer habe das Püchauer Sorgenkind immer auf dem Schirm gehabt und sei eine wichtige Schnittstelle zur Landesebene gewesen, hob Frosch hervor.

Das Ringen um den Erhalt der historischen Backsteinbrücke dauert seit Jahren an. Mit 420 Unterschriften machte die Püchauer Dorfgemeinschaft bereits 2019 Druck und forderte die Rettung des über 450 Jahre alten Bauwerks. Mit dem Ziel, den historischen Ortskern zu erhalten, hatte sich erst im Juli auch ein neuer Heimatverein gegründet.

Von Simone Prenzel