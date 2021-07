Püchauer gründen Verein zur Rettung der historischen Kirchbrücke

Machern/Püchau

Die Püchauer bangen um den Erhalt ihres historischen Ortskerns. Am Mittwochabend hoben sie deshalb im ältesten Dorf Sachsens einen Heimatverein aus der Taufe. Erste Amtshandlung der elf Gründungsmitglieder: An der Zufahrt ins Püchauer Unterdorf brachten sie ein großes Transparent an. Es zeigt das größte Sorgenkind des Dorfes: die vom Einsturz bedrohte Kirchbrücke.

Mit dem Besuch von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer im Vorfeld der Landtagswahl 2019 keimte Hoffnung auf: Eine Sanierung der ältesten Backsteinbrücke Sachsens schien erstmals in greifbare Nähe zu rücken. „Doch passiert ist seit diesem Wahlversprechen nichts“, erklärt Andreas Baumbach, Vorsitzender des neuen Heimatvereins, zwei Jahre danach. Seit die Brücke samt darunter verlaufender Fahrstraße gesperrt werden musste, hat Püchau eine wichtige Lebensader eingebüßt, beklagt er: „Unser historischer Ortskern ist tot gelegt. Die Brücke ist aus dem Sichtfeld gerückt, quasi aus den Augen und aus dem Sinn. Die Straße darunter wächst langsam zu.“

Für den Geschmack der Dorfgemeinschaft mahlen die Mühlen der Behörden dabei viel zu langsam. „Mittlerweile ist die Gefahr real, dass die Brücke einstürzt“, zeigt sich auch Vereins-Vize Thoralf Schilde besorgt, der wie Felix Zahn und Holger Beyer zu den am Mittwoch gewählten Vorstandsmitgliedern gehört. „Anderenorts in Sachsen erstrahlen denkmalgeschützte Bauwerke wie die Rakotzbrücke in neuem Glanz“, meint Schilde. „Für Püchau aber ist kein Geld da.“

Bei Hochzeitspaaren war die Kirchbrücke bisher ein beliebtes Fotomotiv

Dabei lässt die Kirchbrücke Historiker mit der Zunge schnalzen: 1564 vom damaligen Grafen errichtet, gilt sie als älteste Backsteinbrücke Sachsens. Über das Bauwerk schlenderte einst die Herrschaft des Püchauer Schlosses zur Kirche. Da der Weg auf den gegenüber liegenden Bergsporn zu beschwerlich schien, ließen die Schlossherren eine fünfbogige Brücke errichten. In acht Metern Höhe überspannt sie die Hohle. Zuletzt schlenderten Hochzeitspaare gern über das Bauwerk - doch seit drei Jahren sind sowohl Fußgängerbrücke als auch die darunter verlaufende Straße verriegelt und verrammelt.

Historischer Ortskern von Püchau hat jede Menge zu bieten

Die Gründungsmitglieder des neuen Heimatvereins wissen, was sie an diesem schönen Fleckchen Erde haben: Püchau liegt nicht nur idyllisch auf einem Hochplateau über der Mulde. Der Ort gilt dank einer Erwähnung in der Chronik Thietmar von Merseburgs als erster urkundlich verbürgter Ort Sachsens. König Heinrich I. fand hier Zuflucht vor den Schweden. Das märchenhaft anmutende Tudorschloss samt Englischem Park, das einstige Forstmeisterhaus oder der Tiergarten der Grafen von Hohenthal künden noch heute von einer bewegten Vergangenheit. „Eigentlich“, meint eine Püchauerin, „müssten die Touristen hier Schlange stehen.“

Touristen werden über Püchaus Bedeutung sträflich im Unklaren gelassen

Dass sie es nicht tun, liegt auch daran, dass es im Ortsbild so gut wie keine Hinweise auf die historische Bedeutung des Dorfes gibt. Der Heimatverein will Touristen deshalb besser über die Pfunde Püchaus aufklären. Derzeit werden Fremde sträflich im Unklaren gelassen, dass sie sich im ältesten Dorf Sachsens befinden. Dafür weist ein verwitterter Wegweiser im Unterdorf die Richtung zu verschwundenen Anlaufstellen wie Rat der Gemeinde, Konsum oder Feierabendheim. Diese längst überholten Wegweiser sollen aktualisiert und vor allem auch das Dorfleben aktiviert werden. Denn wie der gebürtige Leipziger Andreas Baumbach zogen in den vergangenen Jahren viele neue Einwohner in den Ort, für die Püchau inzwischen Heimat geworden ist. „Unser Verein möchte auch hier als Anlaufstelle dienen und Alteingesessene, Zuzügler und Rückkehrer zusammenbringen.“

Touristen werden in Püchau im Unklaren gelassen, dass sie sich im ältesten Dorf Sachsens befinden: Dafür weist ein verwitterter Wegweiser die Richtung zu längst verschwundenen Anlaufstellen wie RdG oder FAH. Dahinter verbergen sich der frühere Rat der Gemeinde und das einstige Feierabendheim im Püchauer Schloss. Quelle: Simone Prenzel

Kontakt für Interessierte: unserpuechau@gmail.com. Sobald der Verein alle Gründungsformalitäten erledigt hat, wird es auch eine Website und weitere Informationen geben.

Von Simone Prenzel