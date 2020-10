Pyramide im Macherner Park baufällig: Verein sucht Unterstützer

Machern

Der Macherner Park soll weiter an Attraktivität gewinnen. Nachdem im Vorjahr der Agnestempel saniert werden konnte, rückt ein weiteres Bauwerk in den Fokus: die Pyramide. Die Anlage zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Parks und wurde 1792 im Auftrag von Reichsgraf Carl Heinrich August von Lindenau (1755-1842) errichtet. Ursprünglich sollte sie als gräfliches Mausoleum dienen, wurde aber nie als solches genutzt.

Für Pyramide soll Planung angeschoben werden

Vertreter des Fördervereins Park und Landschaftsgarten verständigten sich dieser Tage mit Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU) über erste Schritte. An dem Treffen nahmen auch die für den Park zuständigen Rathaus-Mitarbeiter teil. Mit der Sanierung der Pyramide wage man sich an ein Vorhaben heran, das die 76 000 Euro für die Restaurierung des Agnestempels um ein Vielfaches übersteige, machte Johanna Hanspach, Vorsitzende des F

Der Agnestempel im Macherner Park konnte bereits im Vorjahr saniert werden. Quelle: Thomas Kube

ördervereins, deutlich. „Dies kann nicht von der Gemeinde und schon gar nicht von unserem Verein allein getragen werden“, so die Machernerin. „Hierfür braucht es viele Sponsoren und Spender.“ Die Verwaltung habe versprochen, in den Doppelhaushalt 2022/2023 eine Summe einzustellen, die den Beginn einer Planung ermöglicht. Bereits jetzt sind Gemeinde und Verein auf der Suche nach einem Bauingenieur, der Erfahrungen mit denkmalgeschützten Bauwerken hat. „Für jede Meldung“, ergänzt Hanspach, „wären wir sehr dankbar!“

Ersatzpflanzungen im Park notwendig

Neben den Bauschäden an der Pyramide sorgen sich Kommune und Verein vor allem um den Baumbestand. Denn auch um den historischen Macherner Landschaftsgarten macht der Klimawandel keinen Bogen. Nach Sturmfolgen und Borkenkäferbefall mussten zuletzt um die 100 Bäume entnommen werden. Auch die massive Trockenheit setzt dem Park massiv zu. Ersatzpflanzungen seien in großem Stil notwendig, schätzte Hanspach ein. Und auch diese Kosten müssten in mehreren Etappen von der Gemeinde gestemmt werden.

Gute Gespräche mit dem Denkmalschutz

Neben dem in Gang gekommenen erfreulichen Zusammenwirken zwischen Förderverein und Rathaus gibt es auch gute Gespräche mit der unteren Denkmalschutzbehörde, die ein Auge auf alle Entwicklungen im Landschaftsgarten hat. Man sei auf einem guten Weg, Antragszeiten bei der Behörde zu verkürzen, nachdem eine Vertrauensbasis in der Zusammenarbeit beider Institutionen aufgebaut worden sei, hieß es. „Damit“, freut sich Hanspach, „wären notwendige Arbeiten wie die Reparatur von Bauwerken oder das Überstreichen von Wänden viel schneller möglich als bisher.“ So stehe ein neuer Anstrich für den Hygieia-Tempel ins Aussicht, was den zentralen Teil des Parks sichtbar aufwerten könnte. Das Treffen mit Bürgermeister Karsten Frosch und den zuständigen Mitarbeitern wertete die Vorsitzende jedenfalls als vielversprechenden Anfang einer guten Zusammenarbeit, der man mit Freude entgegensehe.

Wer mit eigenen Händen etwas für die Attraktivität des Parks tun möchte, kann sich den 7. November vormerken. An diesem Tag ruft der Förderverein von 9 bis 12 Uhr zur Gewässerbereinigung an der Weißen Brücke auf. Schubkarre, Stiefel und Handschuhe sollten die Helfer dabei haben. Um Anmeldung wird unter Telefon 034292/63637 gebeten, damit ein Imbiss bereitsgestellt werden kann

