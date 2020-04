Küchenbrand verursacht einige Tage später in Wurzen einen Blaulichteinsatz

Wurzen

Optisch durch Blaulicht sowie akustisch durch Sirenengeheul und Martinshörner sind am Montagmorgen auch die letzten Bewohner der Wurzener Altstadt geweckt worden. Kurz vor sieben Uhr fuhren etwa 15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mit drei Einsatzfahrzeugen, darunter eine Drehleiter, sowie Polizei und Rettungsdienst an der Liegenbank nahe dem Markt vor.

Einsatzkräfte werden mit Geständnis überrascht

Anlass war starker Qualm- und Rauchgeruch, der sich im gesamten Treppenhaus des Eckhauses Domgasse/Wenceslaigasse bemerkbar machte. Nach einer ersten Überprüfung zum Urspruch kam man schnell auf die Räume der Apotheke im Erdgeschoß des Eckhauses. Da die Türen verschlossen waren, mussten sich die Einsatzkräfte unter Atemschutz gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffen. Zwar war auch dort der teils beißende Rauch festzustellen, jedoch kein Brandherd. Indes traf der Betreiber der Apotheke ein und überraschte die Einsatzkräfte mit einem Geständnis.

Unter Atemschutz und teils nur mit brachialer Gewalt konnten sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wurzen Zugang zu den von Qualm und Rauch betroffenen Räumen verschaffen Quelle: Frank Schmidt

Demnach, so informierte Einsatzleiter Tim Rasser vor Ort, habe es bereits am Samstag mutmaßlich in den Apothekenräumen einen Küchenbrand gegeben, der vom Betreiber selbst gelöscht werden konnte. Der Feuerwehr sei dieser Brand weder gemeldet noch anderweitig bekannt geworden. Offenkundig habe der Betreiber nach diesem Brand das Ladengeschäft und das Gebäude nicht ausreichend gelüftet, was dazu führte, dass sich über das Wochenende Qualm und Rauch im gesamten Gebäude hat ausbreiten und halten können.

Mitmenschen haben alles richtig gemacht

Das passte auch zu den Aussagen von Personen, die am Montag zum Dienstbeginn in ihre Arbeits- und Geschäftsräume in den oberen Etagen wollten und denen beim Betreten des Hauses der Qualm-Rauchgeruch sofort in die Nase stieg. Dass zu diesem Zeitpunkt keine akute Brandgefahr mehr bestand, konnte sie nicht wissen. Deshalb hatten sie die 112 gewählt und sich im Nachhinein Vorwürfe gemacht, mit diesem Notruf überreagiert zu haben. Doch von den Einsatzkräften vor Orten wurde ihnen bescheinigt, absolut korrekt gehandelt zu haben.

Den Floriansjüngern blieb am Ende nur der Einsatz von Belüftungstechnik, um dem restlichen Qualm- und Rauchgeruch den Weg ins Freie zu bahnen. Verletzte Personen hat es nicht gegeben. Allerdings kam es im Bereich der Liegenbank nicht nur zu Behinderungen, er wurde auch zur Pilgerstätte für einige Schaulustige.

Von Frank Schmidt