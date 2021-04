Quarantäne-Zwist: Macherner Bürgermeister legt erneut Veto ein

Machern

Die Differenzen zum Thema Kita-Quarantäne zwischen Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) und der Mehrheit des Gemeinderates sind nach wie vor nicht ausgeräumt. Der Gemeinderat blieb auch im zweiten Anlauf bei seiner Entscheidung, Kita-Beiträge für einzelne Eltern im Quarantäne-Fall zu erstatten. Auch beim Abstimmungsergebnis blieb sich der Rat treu: Wie bereits am 29. März stimmten am Montagabend zehn Gemeinderäte für den Antrag, sieben dagegen.

Entscheidung liegt jetzt bei der Rechtsaufsicht

„Ich finde es schade, dass wir zu keiner Einigung gekommen sind“, erklärte Frosch im Nachgang gegenüber LVZ. „Gegen den Gemeinderatsbeschluss werde ich erneut Widerspruch einlegen, weil er rechtswidrig ist“. Die Entscheidung liege damit bei der Rechtsaufsicht.

Die Fraktion Gemeinsam Macher(n) hatte ihren Standpunkt bekräftigt: Zwar würde der Beschluss Eltern bevorzugen, wie das Rathaus formulierte. Dies rühre jedoch ausschließlich daher, dass deren Kinder, wenn die Gemeinde als Träger der Kita „Knirpsenhaus“ die gültige Corona-Schutzverordnung ernst genommen hätte, nicht in Quarantäne gemusst hätten, so die Fraktion. „Wären nämlich – wie von der Verordnung gefordert – feste Gruppen gebildet worden, hätte die Quarantäneanweisung ausschließlich Kinder der Gruppe 9 betroffen. Die Eltern der Kinder der Gruppen 8, 10 und 11 hätten ihre Kinder in diesem Fall weiter in der Kita betreuen lassen können. Somit hat die Gemeinde als Träger selbstverschuldet ihren Betreuungsvertrag für diese Kinder nicht erfüllen können.“

Das Argument der Verwaltung, dass dann auch bei Quarantänen in der Kita Gerichshain, im Macherner „Weidenkörbchen“ oder an den Grundschulen Machern und Püchau hätte ähnlich verfahren werden müssen, lässt Gemeinsam Macher(n) ebenfalls nicht gelten. Die Quarantänen dort hätten unter anderen Voraussetzungen gestanden. „In der Grundschule wurden – wie in der Verordnung gefordert – feste Klassen gebildet, so dass hier schon keine Ungleichbehandlung erfolgen kann, da hier nicht mehrere Klassen zusammengelegt wurden.“

Macherner Rathaus sieht sich durch Elternbrief bestätigt

Der Rathauschef wiederum sieht sich durch eine Stellungnahme des Kita-Elternrates bestätigt. „Darin bringen die Eltern klar zum Ausdruck, dass sie über die Einrichtung von drei festen Bereichen in der Kita informiert und damit einverstanden waren.“ Frosch weist zudem darauf hin, dass auch die Elternvertretung den umstrittenen Ratsbeschluss sehr kritisch sieht. Hinterfragt wird unter anderem, auf welchen ersten positiven Fall sich die Regelung bezieht. „Zählt das erste PCR-Ergebnis oder der erste Schnelltest? Oder das Ergebnis, dessen Meldung als erstes beim Gesundheitsamt eingegangen ist? Oder jenes, welches dort zuerst bearbeitet wurde?“, fragt der Elternrat in seinem namentlich nicht unterzeichneten Schreiben. Zudem seien gar nicht alle Kinder getestet worden. „Wie“, fragt die Elternvertretung, „soll also bestimmt werden, welchen Gruppen eine Beitragsbefreiung vorenthalten wird und welchen nicht?“ Vor allem hegen die Eltern den dringenden Wunsch, dass die „desaströse Personalsituation“ in der Einrichtung gelöst wird und Bürgermeister und Gemeinderäte von „politischen Zwistigkeiten“ abrücken.

Frosch betont in dem Zusammenhang erneut, dass die Gemeinde wahrlich andere Probleme habe. „Solche Auseinandersetzungen“, beklagt er, „rauben uns nur Zeit.“

Von Simone Prenzel