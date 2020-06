RB-Fanclub Apfelbullen spendet für Borsdorfer Grundschule

Borsdorf/Panitzsch

Rot für Grün: Die Red-Bull-Fangruppe Borsdorfer Apfelbullen hat dem Förderverein der Dr.-Margarete-Blank Grundschule in Panitzsch einen Spendenscheck über 200 Euro überreicht. Das Geld soll für den Aufbau eines grünen Klassenzimmers an der Grundschule eingesetzt werden. Zusammengekommen ist die runde Summe über die Buchaktion „Lesen für die Grundschule Borsdorf“.

Die Apfelbullen vermissen ihr Wohnzimmer: die Red Bull Arena! In der Regel sitzen sie bei Heimspielen im Fanblock. Damit Fußball nicht aus dem Kopf verschwindet, hat die Borsdorfer Fangruppe eine Aktion mit dem Förderverein der Grundschule Borsdorf gestartet. Zu Gunsten des Vereins verkaufte sie Exemplare des von Ullrich Kroemer geschriebenen Buches „ RB Leipzig – der moderne Fußball“. Die Aktion hat einen doppelten Effekt: „Lesen bildet und hält den Blick auf unsere Roten Bullen wach“, sagt Christian Backmann, der Sprecher der Apfelbullen.

Brandaktuell mit RB-Sieg über Tottenham

Das Buch ist erst im April 2020 erschienen und damit brandneu, 223 Seiten dick, mit vielen tollen kleinen Artikeln, sehr gut lesbar und kostet 25 Euro. „Es ist so aktuell, wie es besser nicht geht“, ist Backmann begeistert. „Denn auch der tolle Sieg der Roten Bullen gegen Tottenham Hotspur ist erwähnt.“ Im März hatte RB vor heimischer Kulisse mit 3:0 den Einzug ins Viertelfinale der Champions League geschafft.

Für die Aktion hat Kroemer alle Bücher signiert. Der Leipziger Sportjournalist hat auch beim Werkstatt-Verlag erwirkt, dass den Apfelbullen fünf Freiexemplare für diese Aktion bereitgestellt wurden. „Ohne diese große Hilfe wäre die Aktion nicht möglich gewesen“, sagt Backmann. Pro verkauftem Buch ging ein großer Teil des Erlöses an den Förderverein der Grundschule. Ein paar Bücher sind über den Förderverein noch zu haben.

Apfelbullen machen sich für Schulen stark

„Es ist schön zu erleben, wie kleine Aktionen einen Beitrag zur Entwicklung der Schulen im Heimatort der Apfelbullen leisten können“, freute sich dessen Vorsitzende Katharina Wagner, als sie den Scheck dankend entgegennahm. Denn der Buchverkauf ist nicht die erste, mit der die Apfelbullen heimische Bildungseinrichtungen unterstützen. 2016 beispielsweise hatten sie durch die Verlosung signierter Trikots von RB Leipzig 1800 Euro zu Gunsten des Fördervereins des Freien Gymnasiums Borsdorf eingeworben, 2018 wurde eine RB-Taktiktafel versteigert.

Nach sechs Jahren auf der Zielgeraden

Das Vorhaben, ein grünes Klassenzimmer zu bauen, verfolgt der Grundschul-Förderverein mittlerweile schon seit sechs Jahren. Es habe lange gedauert, das benötigte Geld zusammen zu bekommen, erzählt Wagner. Vor allem, weil man die ursprüngliche Kostenvorstellung trotz Einholung mehrerer Angebote von 5000 auf 15.000 Euro korrigieren musste. „Aber wir wollten schließlich etwas Ordentliches“, sagt sie.

Und so wurde die Spendenbüchse noch einmal geöffnet, in der es Eltern und örtliche Firmen klingeln ließen, die Schüler selbst drehten bei einem Spendenlauf Runden für den guten Zweck, und die Gemeinde gab den Rest dazu. Am Ende stellte sich auch noch heraus, dass das Vorhaben einer Baugenehmigung bedarf. „Die liegt jetzt vor“, zeigt sich Wagner erleichtert und fügt hinzu: „Natürlich, wäre es ideal, das grüne Klassenzimmer stünde schon, weil in Corona-Zeiten der Aufenthalt im Freien weniger Ansteckungsgefahr birgt als in geschlossenen Räumen. Aber in den Sommerferien kann es nun endlich gebaut werden.“

Überdachtes Pentagon vor der Turnhalle

Es soll in Form eines 42 Quadratmeter großen, überdachten Pentagons unter den Bäumen vor der Turnhalle seinen Platz finden. Den Wünschen der Lehrer entsprechend sind vier Seiten mit hölzernen und begrünten Sichtschutzelementen geschlossen.

„Wenn die Coronakrise vorbei ist, wird es noch eine Lesung mit Ulli Kroemer in der Grundschule geben“, kündigt Backmann an. Vielleicht findet diese ja dann im Grünen statt.

Von Ines Alekowa