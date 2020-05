RB-Geisterspiel ohne geistlichen Beistand: Corona zwingt Holy Bulls vor die Glotze

Wurzen/Leipzig

Spaziergänger, Radfahrer und Anwohner im beschaulichen Wurzener Umland trauen ihren Augen nicht: Wieso verirrt sich der Mannschaftsbus des weltgewandten Fußball-Bundesligisten RB Leipzig ausgerechnet zu uns, zum Teufel auf die Rinne, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen? Vor allem steht der kesse MAN Lions Coach mit 430 Pferdestärken nicht erst seit gestern in der Region. Schon einige Wochen ist er dort gewissermaßen stationiert.

Jan Wieland kann sich ein Lachen nicht ganz verkneifen: „Es kommt immer wieder vor, dass man unseren MAN für den Spielerbus hält. Tatsächlich sitzen dort aber keine Profis drin, sondern ausschließlich Fans. Es ist der Bus unseres Fanclubs.“ Wie bitte? Ein Fanclub leistet sich für die Reisen zu den Auswärtsspielen seinen eigenen 300000-Euro-Nobel-Hobel? „Genauso ist es. Anfang Februar war große Jungfernfahrt. Damals ging es zum Pokalspiel nach Frankfurt.“

In drei Jahren kein einziges Spiel verpasst

Wieland ist der wohl verrückteste RB-Fan unter der Sonne. In den letzten drei Jahren verpasste er keine einzige Sekunde seiner roten Bullen, reiste zu jedem Auswärtsspiel, nicht nur deutschlandweit, sondern auch quer durch Europa. Lyon, Neapel, Lissabon, Porto, Glasgow, Monaco, London, St. Petersburg: „Natürlich freue ich mich, dass es trotz Corona jetzt wieder los geht. Aber dass wir Fans zu Hause vorm Fernseher sitzen müssen, ist schon hart.“

Durch seine persönlichen Kontakte zum einstigen RB- und jetzigen Southampton-Trainer Ralph Hasenhüttl besitzt Jan Wieland auch ein Trikot des Premier-Club-Vereins. Quelle: Haig Latchinian

Dem Geschäftsführer der KIWI Consulting wurde zuletzt eine besondere Ehre zuteil. Kein geringerer als RB-Publikumsliebling Yussuf „Yussi“ Poulsen überreichte ihm ein Trikot mit Namenszug „ Jan“ und der Nummer 12. Der Unternehmensberater steht schließlich wie ein zwölfter Mann hinterm Team. Bei Flügen zu den Champions-League-Spielen sitzt Wieland als VIP-Gast gewöhnlich im Heck des Spielerjets. Er ist nah dran an den Stars.

Holy Bulls in guter Gesellschaft

Wieland ist Mitglied im 2014 gegründeten offiziellen RB-Fanclub „ Holy Bulls“. Die Bruderschaft ist etwas ganz besonderes. So gehören die Heiligen Bullen wie auch „Mit Gott auf Schalke“ ( Gelsenkirchen), die Stuttgarter CVJM Buaben oder die Totale Offensive BVB 09 zum Kreis der christlichen Fanclubs. Ähnlich den Tempelrittern, die in uralter Zeit sowohl Pilger als auch Pilgerwege beschützten, wollen sie in der Red Bull Arena den familiären Charakter bewahren.

Was kaum einer weiß: Die Holy Bulls richteten sich im Leipziger Stadion sogar ihre eigene Kapelle her. „Habemus Kapellum“ twitterten sie 2018 und posteten Bilder der ersten Andacht in der Stadionkapelle, die den Namen Gloria trägt. Volle Kapelle! Zur feierlichen Eröffnung kamen auch Vereinsboss Oliver Mintzlaff sowie die Direktoren Ulrich Wolter und Matthias Reichwald. Sonst kaum vorstellbar: RB-Fans und Dortmund-Anhänger beten einträchtig miteinander.

Gemeinsame Andacht vor dem Spiel

Gebetet werde dabei nicht für den Sieg des eigenen Teams. „Denn sollten das auch die Anhänger der gegnerischen Mannschaft tun, würde Gott ja in die Zwickmühle geraten“, sagt Jan Wieland mit Augenzwinkern. Er würdigt die freundschaftlichen Kontakte der 13 christlichen Fußballclubs untereinander. Ihnen allen gehe es um Fairness, Gewaltlosigkeit und darum, dass sich kein Spieler verletzen möge. Bus- und Bettag: Man müsse kein Christ werden, um Mitglied im Club zu sein.

Die Holy Bulls feiern einen Sieg ihrer Mannschaft im Stadion. Quelle: LVZ

Die 280 Mitglieder des Fanclubs kommen aus allen Altersklassen und Gesellschaftsschichten, aus Leipzig sowie dem Umland. Viele Familien sind dabei. Um ihnen die Reisen zu den Auswärtsspielen etwas komfortabler zu gestalten, initiierte Jan Wieland den Kauf des Busses. Im Vorfeld kontaktierte er Vertreter mehrerer Firmen, ob sie nicht Interesse hätten, als Sponsoren einzusteigen und fortan mit ihrem Logo auf der Außenhaut des Busses zu werben.

Sponsoren unterstützen ambitioniertes Busprojekt

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: KIWI, Finanzhaus.co, LKM Bau, George Glamp, CarLO, Nach Hause Immobilien, Hanewald, Autohaus Musil, BNI und IBJ – sie alle machen mit. Vier Premiumsponsoren geben je 15000 Euro pro Jahr, kleinere Unterstützer 10000 Euro. So ist der Bus schon bald abgestottert. Das schicke Gefährt ist zwölf Meter lang, verfügt über 44 Sitzplätze, ist mit Toilette, Bordküche sowie zwei LED-Monitoren ausgestattet.

Fahrer Knut Becker kümmert sich um den Bus. Er sorgt auch dafür, dass unterwegs Würstchen und Getränke niemals ausgehen. Mitunter haben die Fans auch selbst gemachten Kartoffelsalat oder selbst gebackenen Kuchen dabei. Letzterer war auch dringend nötig, als man sich nach der 1:3-Niederlage im Pokal gegen Frankfurt die Heimfahrt versüßen musste. Vier Touren gab es bereits: Nach Frankfurt, München, Gelsenkirchen und Wolfsburg.

Der liebe Gott hat ein Auge auf den Bus

Clubmitglieder, die mitfahren möchten, zahlen einen Betrag X, der in jedem Falle günstiger sei, als wenn die Reise in Eigenregie organisiert werden müsste, sagen die Holy Bulls: „Wer einen Busfahrschein hat, bekommt automatisch sein Ticket fürs Spiel dazu.“ Wenn es auf Tour geht, steuert der im Wurzener Land geparkte Bus zunächst die Red Bull Arena an. Dort steigen die Fans zu. In den Stadien der Gegner werde der Bus auf dem Gästeparkplatz stets gut bewacht, heißt es.

Und außerdem hat der liebe Gott noch zusätzlich ein Auge drauf. In nächster Zeit stehen wegen Corona eh keine Fahrten an. „Wir schauen uns das Spiel gegen den SC Freiburg im Fernsehen an. Wir bleiben bewusst zu Hause, um Ansammlungen vor dem Stadion zu vermeiden. Wir halten uns strikt an die Vorgaben“, sagt Olaf Olschewski, der Vorsitzende von Holy Bulls: „Es ist auf jeden Fall gut, dass es wieder los geht – in der Hoffnung, bald wieder zur Normalität zurückzukehren.“

Von Haig Latchinian