Radfahrer bei Unfall auf Strecke Eilenburg-Böhlitz schwer verletzt

Eilenburg

Bei einem Unfall auf der Collmener Landstraße (S 19) nahe Eilenburg wurde am Sonntag ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Gegen 11 Uhr war auf der Strecke zwischen Eilenburg und Böhlitz ein Dacia-Fahrer in Richtung Böhlitz unterwegs. Der Autofahrer habe dann am rechten Fahrbahnrand gehalten, um zu telefonieren, berichtete die Polizei am Montag.

Ungebremst aufgefahren

Ein 48 Jahre alter Rennradfahrer habe jedoch den Dacia übersehen und sei ungebremst auf dessen Heck aufgefahren. Dabei verletzte sich der Radfahrer am Kopf und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Von LVZ