Räuber und Hexen erobern die Macherner Ritterburg

Machern

Der Verein TheaterMacher(n) ist zurück und präsentiert sein Erfolgsstück „Sagenhaftes Muldental“ am 14. September auf der Freilichtbühne der Ritterburg zu Machern. Mit der Aufführung öffnet der Theaterverein die Tür zur Welt der Hexen und weißen Frauen, Nymphen, Gnome und Räuber. Über einen Mangel an Quellen können sich die Akteure nicht beklagen, schließlich haben die Vorfahren zahlreiche Sagen hinterlassen.

Das Stück besteht aus einzelnen Geschichten, die sich in der unmittelbaren Umgebung, in Machern, Wurzen, Püchau, Rochlitz oder Kühren so oder ähnlich zugetragen haben sollen. Ein Abend, der spannende Momente zuhauf verspricht und der für fünf Euro Eintritt zu erleben ist. Die Vorstellung beginnt am kommenden Samstag um 19.30 Uhr an der Ritterburg im Macherner Landschaftsgarten.

Von sp