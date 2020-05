Raser treiben Bewohner in Bennewitz um

Bennewitz

Der Bennewitzer Dieter Liebig hat schon mehr als eine brenzlige Situation an der Straße, die Ahorn- und Eschenring miteinander verbindet und dabei eine große Wiese mit einem Spielplatz durchschneidet, beobachtet. „Die Kinder laufen ihrem Ball hinterher ohne zu gucken – wenn gerade dann ein Fahrzeug kommt, ist das sehr gefährlich.“ Dabei sei es gar nicht die Menge der Lieferfahrzeuge, die hier täglich durchfahren – mal sind es vier, mal fünf –, sondern deren Geschwindigkeit. „Hier fährt keiner Schritt“, sagt Liebig.

Lieferfahrzeuge ignorieren Rad-/Fußweg

Die vor 25 Jahren entstandene Siedlung An der Tankstelle ist eigentlich als verkehrsberuhigte Zone ausgewiesen, um keinen überörtlichen Verkehr anzuziehen. In der mittleren Straße der beiden Ringe, die vom Penny-Markt hinter der Tankstelle geradewegs in Richtung Rathaus führt, sind sogar zwei kurze Abschnitte als Rad-/Fußwege ausgeschildert, um den motorisierten Verkehr hier ganz herauszuhalten.

Bis zur Flut, erzählt, Liebig, der seit 20 Jahren in der Siedlung wohnt, bremsten zudem hohe Pflanzgefäße den Verkehr aus. Eines stand auch am Anfang seines Grundstückes im Ahornring und ließ nur Platz für Fußgänger und Radfahrer. Nach der Flut 2002 wurden die bereits 1998 entfernten – weil verrotteten – Kübel durch halbkugelförmige Poller ersetzt. Denn zwischenzeitlich hatten Autofahrer das Wohngebiet als Schleichweg entdeckt, um dem Stau an der Ampel von B107 und Leipziger Straße auszuweichen. Nur über den Winter wurden die Poller vom Bauhof zur Seite geräumt, um dem Schneeräumfahrzeug Platz zu machen. „Das war eigentlich super“, sagt Liebig. Doch in diesem Frühjahr wurden sie das erste Mal nicht wieder aufgestellt. Das Ergebnis: Die Rennstrecke ist frei. Die Rad-/Fußwegabschnitte werden einfach ignoriert.

Spielplatz braucht Schutz Kommentar von Ines Alekowa Nein, eine Beschilderung allein reicht nicht aus. Das hätten die Erfahrungen im Bennewitzer Wohngebiet An der Tankstelle zwischen 1998 und 2002 zeigen müssen. Damals wurden die zur Verkehrsberuhigung am Spielplatz aufgestellten Blumenkübel entfernt, weil sie verrottet waren. Diesmal sind es die nicht den Vorschriften genügenden Poller. Das Ergebnis ist in beiden Fällen das gleiche: Autofahrer suchen und finden die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten und treten auf gerader Strecke aufs Gaspedal, Rad-/Fußweg hin oder her. Natürlich reagieren Anwohner verärgert, nicht nur ob so viel Dreistigkeit, sondern vor allem weil an der Rennstrecke ein Spielplatz liegt und sie sich um die Sicherheit ihrer Kinder sorgen. Aber musste der Gemeindeverwaltung erst eine Petition auf den Tisch flattern, um die Tragweite der Entscheidung zu erkennen? Zu Recht beschweren sich die Bürger, dass sie nicht schon vor Entfernen der Poller zumindest informiert wurden, geschweige denn das Gespräch mit ihnen gesucht wurde. Plattformen dafür gibt es genug. Der Vor-Ort-Termin mit Anwohnern und Gemeinderäten ist somit eigentlich überfällig. Denn es geht nicht nur um eine machbare, sondern auch um eine für alle akzeptable Lösung. Und die gilt es, schnell umzusetzen, denn mit zunehmend schönem Wetter wächst die Frequentierung des Spielplatzes – und damit die Unfallgefahr.

Anwohner reagieren mit Petition

Die Anwohner der Siedlung beobachten das mit Sorge, sie haben sich deshalb mit einer Petition an die Gemeindeverwaltung gewandt, denn das Fehlen der Poller erhöhe das Unfallrisiko deutlich. „Die Zahl der Autofahrer, die die Rad-/Gehwege nutzen, steigt stetig an. Zudem scheinen bei diesen Geschwindigkeitsbeschränkungen und Vorfahrtsregeln keine Rolle zu spielen.“ In dem rund 30 Unterschriften tragenden Schreiben kritisieren die Bürger auch, dass die Gründe für die Entfernung der Poller nicht kommuniziert wurden und erinnern die Gemeinde an ihre Verkehrssicherungspflicht. „Da die Gemeinde sicher keinen Mitarbeiter zur Kontrolle abstellen will und kann, ist der Einsatz von Pollern das zweckmäßigste Mittel“, meinen die Bürger und fordern ein entsprechendes Handeln.

Poller genügt nicht den Anforderungen

Zur jüngsten Gemeinderatssitzung hob Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) das Thema auf die Tagesordnung. Und er machte zugleich deutlich, dass die Lösung nicht so einfach ist, wie von den Bürgern erhofft. Die Poller, so erklärte er, „wurden durch den Bauhof dauerhaft entfernt, weil sie nicht deutlich genug erkennbar waren. Sie waren weder hoch genug, noch farblich markiert, noch reflektierten sie. Wir durften sie aus verkehrsrechtlicher Sicht so nicht wieder aufstellen.“ Allerdings sei man davon ausgegangen, dass sich jeder an die Beschilderung halte. Was jedoch nicht der Fall ist.

Laqua beschrieb drei Möglichkeiten, mit dem Problem umzugehen: Erste Variante: Alles bleibt, wie es ist. Zweite Variante wäre die Rückkehr zu Blumenkübeln. Deren Pflege, so Laqua auf Nachfrage aus dem Rat, würde eine Grünfirma kostenlos, sozusagen als Eigenwerbung, übernehmen. Die dritte Variante wäre die Umwidmung auch der Verbindungsstraße zu einem Rad-und Gehweg plus Ausweisung als Sackgasse. Das aber würde einen Eingriff in die Satzung des Bebauungsplanes bedeuten und mit allen Verfahrensschritten ein halbes Jahr in Anspruch nehmen.

Vor-Ort-Termin soll Lösung bringen

Laqua machte deshalb deutlich, dass die Verwaltung Variante zwei favorisiere, „auch weil es fatal wäre, Rettungswege für ortsfremde Fahrzeuge zu kappen“. Auch der AZV brauche den Zugang zur in der Mitte des Verbindungsweges eingelassenen Pumpe. Ein Vor-Ort-Termin am 6. Juni, 9 Uhr, mit Gemeinderäten und Anwohnern soll die Entscheidung bringen. Wie die auch aussieht – „wichtig ist die verkehrsberuhigende Wirkung“, sagte Gemeinderat Karl-Heinz Ligotzki ( SPD), der sich im Gemeinderat zum Sprecher der Bürger machte, und er mahnte: „Wir müssen so schnell wie möglich zu einer Lösung kommen.“

Von Ines Alekowa