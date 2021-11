Wurzen

Kurz nach Mitternacht gab es am Sonnabend ein Raubdelikt in Wurzen. Es war gegen 1 Uhr, als nach Polizeiangaben ein unbekannter Täter einem Mann in der Beethovenstraße von hinten gegen den Kopf schlug und dann zu Boden stieß. Er habe dem Geschädigten die Geldbörse samt Inhalt und ein Mobiltelefon der Mark Huawei gestohlen.

Die Polizeidirektion Leipzig gibt den Wert der gestohlenen Sachen mit 500 Euro an. Die Wurzener Polizei habe vor Ort die Anzeige aufgenommen, hieß es weiter dazu.

Von LVZ