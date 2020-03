Rechter Facebook-Troll zieht in Machern weiter die Fäden

Machern

Der LVZ-Bericht zum Macherner Facebook-Troll Mike R. hat Wellen geschlagen. Der ehemalige Schatzmeister der Macherner CDU soll seit 2018 Kommunalpolitiker diffamiert und Nazi-Propaganda verbreitet haben. Die Nachricht vom digitalen Doppelleben des 47-Jährigen platzte wie eine Bombe in den Macherner Bürgermeisterwahlkampf.

Als Mike R. wenige Tage vor dem Urnengang eine Enthüllung seiner fragwürdigen Aktivitäten und damit einen Flurschaden für die CDU befürchten musste, offenbarte er sich notgedrungen seinen Vorstandskollegen. Die drängten ihn zum sofortigen Austritt. Ein Gefallen, den Mike R. seiner Partei auch tat.

Wozu er hingegen keine Lust verspürt: die Fake-Aktivitäten einzustellen. Während auf dem Nazi-Account „ Peter A. Brandis“ seit geraumer Zeit Funkstille herrscht, zieht Mike R. unter seinem zweiten Pseudonym „Alexa Machern“ in den sozialen Medien weiter die Fäden. Was in Machern diskutiert, unter der Decke gehalten, verharmlost oder relativiert wird, hat er maßgeblich in der Hand. Als „Alexa Machern“ ist Mike R. Administrator einer fast 1000 Mitglieder starken Facebook-Gruppe – und das bis zum heutigen Tag. Hier lässt er Kommentare zu oder auch nicht, unterbindet Diskussionen, stellt Kritiker kalt.

Klage einer Userin, die wie viele andere vergeblich versuchte, den LVZ-Beitrag über den Macherner Facebook-Troll in der Alexa-Gruppe zu posten. Quelle: Screenshot / Facebook

Facebook-Troll ist bis zum heutigen Tag Administrator von „Alexa Machern“

Unter dem Fake-Namen „Alexa“ hatte Mike R. die Gruppe mit dem vollständigen Namen „Machern - Nachrichten für die Gemeinde Machern“ im Vorfeld der Gemeinderatswahlen 2018 gegründet. Seitdem entwickelte sich die Plattform zu einer Meinungsmacht im Ort. Viel Wert legte „Alexa“ auf die Einhaltung der Gruppenregeln. „Beiträge bzw. Kommentare mit rechtswidrigem, rassistischem, homophobem, diskriminierendem, extremistischem, beleidigendem, ehrverletzendem, pornografischem, ruf- oder geschäftsschädigendem Inhalt oder solche, die zu einer Straftat auffordern oder das Niveau oder Ansehen der Gruppe schädigen, werden kommentarlos gelöscht“, belehrt er die User noch heute.

Als „Alexa“ pocht rechter Internet-Troll auf Netiquette

Während der Gruppen-Administrator die Einhaltung der Regeln predigt, auf fairen Umgang und Netiquette pocht, beschimpfte er selbst als rechter Facebook-Troll zahlreiche Politiker, so unter anderem den Brandiser Bürgermeister Arno Jesse, Markus Bergforth oder Birgit Kilian (alle SPD).

Die meisten Alexa-Mitglieder scheint es nicht zu stören, dass sie jahrelang hinters Licht geführt wurden. Insbesondere nicht die zweite Administratorin der Gruppe. Mike R. hatte sich wenige Monate nach Gründung von „Alexa“ Verstärkung gesucht. Seitdem wird die Gruppe von ihm und Annett Reh gemeinsam geführt. Die Machernerin erklärte der verdutzten Gemeinschaft vor wenigen Tagen, erst durch den LVZ-Bericht von der wahren Identität „Alexas“ erfahren zu haben.

Unliebsame Postings zur Troll-Affäre werden bei „Alexa“ gelöscht

Seitdem wird das Thema in der Gruppe weitestgehend totgeschwiegen. Mehrere User, die versuchten, den LVZ-Beitrag über den Macherner Internet-Pöbler zu posten, kamen in der geschlossenen Gruppe nicht zum Zug. Die Postings wurden immer wieder gelöscht oder Akteure blockiert. Auf der Zielgeraden der Macherner Bürgermeisterwahl seien keine CDU-kritischen Stimmen von den beiden Administratoren zugelassen worden, wird von Usern kritisiert. Ganz im Gegenteil: Annett Reh postete unter anderem einen Wahlflyer des später siegreichen CDU-Bürgermeisterkandidaten Karsten Frosch. Eine ähnlich gesonderte Wahlwerbung zu den anderen drei Kandidaten von Wir sind Machern (WsM), Bündnisgrünen oder AfD suchte das Wahlvolk bei „Alexa“ vergeblich.

Ein Grund dürfte sein, dass die politische Konkurrenz mitunter gar keine Chance hatte, auf sich aufmerksam zu machen. Bereits im Vorfeld der Wahlen 2018 flogen Mitglieder von Wir sind Macher(n) reihenweise aus der Community. Mike R. – zu der Zeit selbst CDU-Gemeinderatskandidat – fegte ordentlich durch. Es traf etliche Vertreter von Wir sind Macher(n), die systematisch gesperrt, als „Krawallmacher“ beschimpft und letztlich aus der Gruppe verbannt wurden. Auch im jüngsten Bürgermeisterwahlkampf waren WsM-Frontfrau Thérèse Goritzka, Bürgermeisterkandidat Michael Konecny und weitere Vertreter gesperrt.

Dies alles würde nicht weiter stören, hätte Annett Reh nicht eine wichtige Funktion inne: Sie ist offizielles Mitglied des Gemeindewahlausschusses zur Bürgermeisterwahl und mithin für einen ordnungsgemäßen Ablauf des Urnengangs zuständig. Wie vertragen sich ihre Alexa-Aktivitäten mit dieser Rolle, fragt sich so mancher.

Machern ist die Bedeutung eines Wahlausschusses noch geläufig

Dem Wahlausschuss kommt große Bedeutung zu. Er wacht über die Zulassung der Bewerber; seine wohl wichtigste Aufgabe ist es, die Wahlergebnisse zu ermitteln, deren Richtigkeit festzustellen und der Öffentlichkeit bekannt zu geben. Welche Brisanz die Mitgliedschaft in so einem Ausschuss haben kann, dürfte den Machernern noch geläufig sein. Zur Gemeinderatswahl 2014 ließ der Wahlausschuss die gesamte CDU-Liste nicht zu, weil diese ein nicht legitimierter Ortsvorsitzender unterschrieben hatte. Die damalige Entscheidung setzte eine folgenschwere Dramaturgie in Gang, die letztlich in der Absage der Gemeinderatswahl mündete.

Geht so Neutralität? Annett Reh macht als Mitglied des Gemeindewahlausschusses in der Alexa-Gruppe Werbung für den später siegreichen CDU-Bürgermeisterkandidaten Karsten Frosch. Quelle: Facebook

Neutralitätsgebot im Wahlkampf

Vor allem aber zeigte sie, dass die unparteiische Amtsausübung für Mitglieder des Wahlausschusses nicht umsonst oberste Priorität haben muss. Auch das Sächsische Innenministerium (SMI) wies in Erläuterungen zur jüngsten Kommunalwahl auf das Neutralitätsgebot im Wahlkampf hin. „Greifen Organe oder Bedienstete zu Gunsten oder zu Lasten einer politischen Partei oder eines Bewerbers in den Wahlkampf ein, kann dadurch das Recht auf Chancengleichheit verletzt werden. Das“, so das SMI, „kann ein Grund für die Ungültigkeit einer Wahl darstellen.“

Auch Thoralf Schilde, stellvertretender Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses, nahm es mit dem Neutralitätsgebot im Vorfeld der Bürgermeisterwahl nicht so genau. Quelle: Facebook

Noch hat diesen Vorwurf niemand öffentlich erhoben. Was durchaus verwundert, denn nicht nur ein Mitglied des Wahlausschusses nahm es mit dem Neutralitätsgebot nicht so genau. Neben Annett Reh, die noch am Wahlabend postete, die Bürger hätten ihrer Meinung nach mit Vernunft gewählt, gefiel sich auch Thoralf Schilde von Wir sind Macher(n) darin, der Welt seine politischen Ansichten kundzutun. Auch hier bezweifeln Kritiker, ob sich dessen verbale Attacken auf CDU und AfD mit Schildes Funktion vertragen. Der Püchauer ist aktueller Stellvertreter von Gemeindewahlleiter Holger Kirst – ein Amt, das ihn ebenfalls zur Zurückhaltung verpflichtet.

Nachrücker-Frage ist für Macherner CDU heikel

Für die Macherner Kommunalpolitik bleibt die Sache auch aus einem anderen Grund heikel: Mit der Wahl von Karsten Frosch zum Rathauschef rückt David Hayd in den Gemeinderat nach. Der nächste und letzte CDU-Nachrücker heißt Mike R. – würde die CDU-Fraktion also bis zum Ende der Wahlperiode einen weiteren Nachrücker brauchen, stünde sie vor der Frage: Den Facebook-Troll dulden oder auf einen Sitz im Rat verzichten? Da das Mandat nicht an die Partei, sondern die Person gebunden ist, träfe die Entscheidung ohnehin der potenzielle Nachrücker Mike R. selbst. Für die Macherner CDU alles andere als eine komfortable Situation.

Von Simone Prenzel